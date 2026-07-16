Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога смеха, огненные фонтаны и призрак Голицына: что скрывает самый необычный курорт Кубани
Ирония судьбы и хейтеров: Софья Эрнст жёстко ответила тем, кто советует ей не играть и не сниматься
Земля в Новосибирской области содрогнулась: сейсмологи зафиксировали пугающую активность недр
Гаджеты против дружбы: как белорусские лагеря помогают детям отвыкнуть от смартфонов
Дышать в столице становится опасно: перемены в атмосфере спровоцировали тяжелую реакцию иммунитета
Работа на износ в поле: комбайнер из Брестской области первым взял высоту, которую ждали все
Ставрополье официально закрепило статус хуторов Бугулов и Медведев как мест воинской доблести
Вопреки моде на Запад: Вайкуле назвала имя того, кто заново знакомит её с русским языком
Сидячая работа портит фигуру сильнее сладкого: простой комплекс за 5 минут меняет силуэт за месяц

Цифровой прорыв для всех владельцев животных: Белоруссия переведет регистрацию питомцев в онлайн

Беларусь

В Белоруссии планируют запустить онлайн-регистрацию домашних животных через Единый портал электронных услуг "Е-Паслуга". Новая возможность появится для владельцев питомцев в 2026 году.

Исландская овчарка со щенками на шерстяном пледе у окна
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Исландская овчарка со щенками на шерстяном пледе у окна

Сейчас зарегистрировать животное можно только при личном обращении в службы "одно окно". Внедрение цифрового сервиса позволит владельцам подавать документы дистанционно, что упростит процесс оформления.

Спрос на данную услугу остается высоким. В Минске за период с марта по середину июня в службы "одно окно" поступило около 37 тысяч заявлений на регистрацию домашних животных.

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг, сообщила, что добавить административную процедуру на портал планируют до конца текущего года.

Другие цифровые сервисы в 2026 году

Помимо регистрации питомцев, в 2026 году перечень электронных услуг на портале расширится. В цифровом формате станут доступны следующие процедуры:

  • согласование перепланировок жилых и нежилых помещений;
  • разрешение раздела земельных участков;
  • получение справок органов ЗАГС.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Погребенное веками в Брестской области: открытие изменило представление об обороне замка Сапег
Брестская область
Погребенное веками в Брестской области: открытие изменило представление об обороне замка Сапег
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Последние материалы
Ботва по пояс, а клубни с горох? Эта хитрость заставит картофель созреть вопреки погоде
Продажа авто на запчасти: как не стать жертвой закона и не платить чужие штрафы
Пятки будут гладкими, а ноги перестанут потеть: домашний способ ухода, который действительно работает
Начал на прерывистой, закончил на сплошной: почему за такой обгон лишают прав
Деревянный забор может прослужить в разы дольше, если знать один малоизвестный прием подготовки древесины
Автовозы застряли на границе с Китаем: логистический коллапс ударил по кошелькам импортеров
Белорусы разгромили фаворитов в Малайзии: триумфальное возвращение команды переписало турнирный расклад
Цены на авто снова пошли вразнос: резкий обвал стоимости одних моделей ударил по другим
Покупать стали в разы больше: продажи элитных авто в России привели к резкому сдвигу в топе
Квартиры превратились в сырые подвалы: жителей Туркестана вынудили переехать в прихожие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.