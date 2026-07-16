Цифровой прорыв для всех владельцев животных: Белоруссия переведет регистрацию питомцев в онлайн

В Белоруссии планируют запустить онлайн-регистрацию домашних животных через Единый портал электронных услуг "Е-Паслуга". Новая возможность появится для владельцев питомцев в 2026 году.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Исландская овчарка со щенками на шерстяном пледе у окна

Сейчас зарегистрировать животное можно только при личном обращении в службы "одно окно". Внедрение цифрового сервиса позволит владельцам подавать документы дистанционно, что упростит процесс оформления.

Спрос на данную услугу остается высоким. В Минске за период с марта по середину июня в службы "одно окно" поступило около 37 тысяч заявлений на регистрацию домашних животных.

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг, сообщила, что добавить административную процедуру на портал планируют до конца текущего года.

Другие цифровые сервисы в 2026 году

Помимо регистрации питомцев, в 2026 году перечень электронных услуг на портале расширится. В цифровом формате станут доступны следующие процедуры:

согласование перепланировок жилых и нежилых помещений;

разрешение раздела земельных участков;

получение справок органов ЗАГС.