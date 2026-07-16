Зависимость от импорта стала критической: что определило вектор развития металлургии в Белоруссии

Предприятия металлургии Белоруссии переходят на выпуск импортозамещающей продукции и снижают энергозатраты. О текущем состоянии отрасли и планах по модернизации рассказали специалисты в Национальном пресс-центре.
Развитие сектора разделено на два направления: "большую" металлургию, представленную заводом в Жлобине, и "малую" — литейное производство. Последнее интегрировано в структуру крупнейших машиностроительных гигантов страны, таких как МТЗ, МАЗ, "Белшина" и "Гомсельмаш".
В стране действует программа обновления литейных мощностей, рассчитанная до 2030 года. Главная цель — сократить расходы электроэнергии. Замена старых электродуговых и индукционных печей на современное оборудование позволяет снизить потребление с 1500 кВт до 450-700 кВт на одну тонну жидкого металла.
Технологическую поддержку оказывает Белорусский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт литейного производства (БелНИИЛИТ). Организация разрабатывает документацию и производит оборудование, которое применяется в том числе в судостроении и космосе.
Белорусский металлургический завод (БМЗ) в первом полугодии выпустил около 700 тысяч тонн стали. Руководство предприятия сознательно ограничило объемы, чтобы сосредоточиться на наиболее рентабельных и востребованных заказах и избежать убытков.
|Показатель БМЗ (1-е полугодие)
|Значение
|Выручка
|более 1,2 млрд долларов
|Доля инновационной продукции
|32%
|Доля экспорта в общем объеме
|75%
|Доля РФ в экспорте
|75-80%
Завод ведет работу над 170 проектами. До конца года планируется запустить выпуск трех новых видов продукции:
Для снижения себестоимости тестируется технология прямого восстановления железа. Также БМЗ внедряет белорусский стандарт бережливого производства и ищет новые логистические пути для сокращения сроков и затрат на доставку товаров в страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.
"Удерживаем высочайшие стандарты качества: уровень удовлетворенности потребителей достигает 93-97%", — сказал заместитель генерального директора по технологиям и качеству БМЗ Сергей Терлецкий.
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