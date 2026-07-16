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Зависимость от импорта стала критической: что определило вектор развития металлургии в Белоруссии

Беларусь

Предприятия металлургии Белоруссии переходят на выпуск импортозамещающей продукции и снижают энергозатраты. О текущем состоянии отрасли и планах по модернизации рассказали специалисты в Национальном пресс-центре.

Промышленный цех металлургического завода
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Промышленный цех металлургического завода

Развитие сектора разделено на два направления: "большую" металлургию, представленную заводом в Жлобине, и "малую" — литейное производство. Последнее интегрировано в структуру крупнейших машиностроительных гигантов страны, таких как МТЗ, МАЗ, "Белшина" и "Гомсельмаш".

Модернизация и энергоэффективность

В стране действует программа обновления литейных мощностей, рассчитанная до 2030 года. Главная цель — сократить расходы электроэнергии. Замена старых электродуговых и индукционных печей на современное оборудование позволяет снизить потребление с 1500 кВт до 450-700 кВт на одну тонну жидкого металла.

Технологическую поддержку оказывает Белорусский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт литейного производства (БелНИИЛИТ). Организация разрабатывает документацию и производит оборудование, которое применяется в том числе в судостроении и космосе.

Показатели и стратегия БМЗ

Белорусский металлургический завод (БМЗ) в первом полугодии выпустил около 700 тысяч тонн стали. Руководство предприятия сознательно ограничило объемы, чтобы сосредоточиться на наиболее рентабельных и востребованных заказах и избежать убытков.

Показатель БМЗ (1-е полугодие) Значение
Выручка более 1,2 млрд долларов
Доля инновационной продукции 32%
Доля экспорта в общем объеме 75%
Доля РФ в экспорте 75-80%

Импортозамещение и новые рынки

Завод ведет работу над 170 проектами. До конца года планируется запустить выпуск трех новых видов продукции:

  • прокат большого размера (замена импорта);
  • полосовой прокат для рессор;
  • высоколегированные стали.

Для снижения себестоимости тестируется технология прямого восстановления железа. Также БМЗ внедряет белорусский стандарт бережливого производства и ищет новые логистические пути для сокращения сроков и затрат на доставку товаров в страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.

"Удерживаем высочайшие стандарты качества: уровень удовлетворенности потребителей достигает 93-97%", — сказал заместитель генерального директора по технологиям и качеству БМЗ Сергей Терлецкий.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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