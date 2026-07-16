Почти три тысячи тонн зерна за считанные дни: Клецкий район зафиксировал резкий рывок

В ОАО "Кухчицы" Клецкого района Белоруссии намолотили почти 3 тысячи тонн зерна. Несмотря на десятидневный перерыв из-за дождей, хозяйство удерживает лидерские позиции по темпам уборки.
На текущий момент в предприятии собрали 2966 тонн озимого ячменя и продовольственной пшеницы. Это составляет 15% от общего плана по зерновым культурам.
|Показатель
|Значение
|Убранная площадь
|349 гектаров
|Средняя урожайность
|85 центнеров с гектара
|Техника в поле
|7 комбайнов, 6 машин на отвозке
|Инфраструктура
|2 зерносушилки ЗСК-40
По словам директора ОАО "Кухчицы" Сергея Здрока, оборудование позволяет перерабатывать всё собранное зерно в течение двух суток, поэтому запасы на складах не задерживаются.
В хозяйстве работают как опытные механизаторы, так и молодежь. Одним из передовиков стал комбайнер Сергей Костюкевич, который уже намолотил более 1100 тонн зерна. В прошлом сезоне его результат превысил 4100 тонн.
Также в поле работает тракторист-машинист Артем Ситько. Он представляет трудовую династию: в хозяйстве работают его дед, отец, дядя и мать. Артем пришел в ОАО "Кухчицы" по распределению после Клецкого сельскохозяйственного колледжа и на данный момент перевез 558 тонн зерна.
Для работников, занятых на удаленных участках, организован полноценный питательный обед с доставкой прямо в поле.
Общие показатели жатвы в районе свидетельствуют о росте производительности по сравнению с прошлым годом.
|Параметр
|Данные по району
|Общая площадь зерновых и зернобобовых
|14 543 гектара
|Площадь озимого ячменя
|3 927 гектаров
|Обмолочено (на 15 июля)
|1 912 гектаров
|Общий намолот
|~11 698 тонн
Общий объем собранного зерна в районе увеличился на 1209 тонн относительно аналогичного периода прошлого года.
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