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Почти три тысячи тонн зерна за считанные дни: Клецкий район зафиксировал резкий рывок

Беларусь » Минская область

В ОАО "Кухчицы" Клецкого района Белоруссии намолотили почти 3 тысячи тонн зерна. Несмотря на десятидневный перерыв из-за дождей, хозяйство удерживает лидерские позиции по темпам уборки.

Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

На текущий момент в предприятии собрали 2966 тонн озимого ячменя и продовольственной пшеницы. Это составляет 15% от общего плана по зерновым культурам.

Показатель Значение
Убранная площадь 349 гектаров
Средняя урожайность 85 центнеров с гектара
Техника в поле 7 комбайнов, 6 машин на отвозке
Инфраструктура 2 зерносушилки ЗСК-40

По словам директора ОАО "Кухчицы" Сергея Здрока, оборудование позволяет перерабатывать всё собранное зерно в течение двух суток, поэтому запасы на складах не задерживаются.

Кадры и трудовые династии

В хозяйстве работают как опытные механизаторы, так и молодежь. Одним из передовиков стал комбайнер Сергей Костюкевич, который уже намолотил более 1100 тонн зерна. В прошлом сезоне его результат превысил 4100 тонн.

Также в поле работает тракторист-машинист Артем Ситько. Он представляет трудовую династию: в хозяйстве работают его дед, отец, дядя и мать. Артем пришел в ОАО "Кухчицы" по распределению после Клецкого сельскохозяйственного колледжа и на данный момент перевез 558 тонн зерна.

Для работников, занятых на удаленных участках, организован полноценный питательный обед с доставкой прямо в поле.

Ситуация в Клецком районе

Общие показатели жатвы в районе свидетельствуют о росте производительности по сравнению с прошлым годом.

Параметр Данные по району
Общая площадь зерновых и зернобобовых 14 543 гектара
Площадь озимого ячменя 3 927 гектаров
Обмолочено (на 15 июля) 1 912 гектаров
Общий намолот ~11 698 тонн

Общий объем собранного зерна в районе увеличился на 1209 тонн относительно аналогичного периода прошлого года.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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