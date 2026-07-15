Городской транспорт буквально перекроили: в Минске изменят движение трамваев

С 16 июля в Минске меняют схему движения трамваев № 3 и № 5, а маршрут № 4 полностью отменяют. Изменения связаны с закрытием участка Старовиленского тракта от улицы Нововиленской до станции "Озеро" и переносом разворотного кольца к Дворцу детей и молодежи.
Перемены затронут пассажиров, которые привыкли пользоваться трамваями в районе Старовиленского тракта. Теперь маршруты № 3 и № 5 будут ходить от проспекта Машерова по улице Даумана и Старовиленскому тракту до новой конечной точки — Дворца детей и молодежи.
|Маршрут
|Новое наименование / статус
|Трамвай № 3
|ДС "Серебрянка" — Дворец детей и молодежи
|Трамвай № 5
|ДС "Зеленый Луг" — Дворец детей и молодежи
|Трамвай № 4
|Отменен
Чтобы жители могли добраться до части Старовиленского тракта, власти запускают временный автобусный маршрут № 263 "АВ "Центральный" — ДС "Озеро". Автобусы будут работать ежедневно до тех пор, пока не обустроят разворотное кольцо на улице Нововиленской.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.