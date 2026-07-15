Городской транспорт буквально перекроили: в Минске изменят движение трамваев

С 16 июля в Минске меняют схему движения трамваев № 3 и № 5, а маршрут № 4 полностью отменяют. Изменения связаны с закрытием участка Старовиленского тракта от улицы Нововиленской до станции "Озеро" и переносом разворотного кольца к Дворцу детей и молодежи.

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Перемены затронут пассажиров, которые привыкли пользоваться трамваями в районе Старовиленского тракта. Теперь маршруты № 3 и № 5 будут ходить от проспекта Машерова по улице Даумана и Старовиленскому тракту до новой конечной точки — Дворца детей и молодежи.

Маршрут Новое наименование / статус Трамвай № 3 ДС "Серебрянка" — Дворец детей и молодежи Трамвай № 5 ДС "Зеленый Луг" — Дворец детей и молодежи Трамвай № 4 Отменен

Чтобы жители могли добраться до части Старовиленского тракта, власти запускают временный автобусный маршрут № 263 "АВ "Центральный" — ДС "Озеро". Автобусы будут работать ежедневно до тех пор, пока не обустроят разворотное кольцо на улице Нововиленской.