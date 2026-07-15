Город задыхается от старых труб: Минск перешел на технологию, которая избавит улицы от раскопок

В Минске ежегодно заменяют от 60 до 65 километров водопроводных труб с критическим износом. Об этом сообщил директор КУП "Минскводоканал" Фёдор Римашевский.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Прокладка труб на улице

Работы направлены на предотвращение аварий и изливов воды в городской черте. Чтобы определить участки, требующие замены, группа технической диагностики ежегодно обследует от 1 200 до 1 300 километров сетей, выявляя скрытые повреждения.

Материалы и технологии замены

Специалисты переходят на использование полиэтиленовых труб. В отличие от стальных, они не ржавеют, а в сравнении с чугуном — обладают меньшим весом при высокой прочности. Срок службы таких коммуникаций составляет 50 лет.

Чтобы не перекапывать улицы и сохранить газоны, 86% сетей сейчас заменяют закрытым способом. Эта технология позволяет избежать вскрытия асфальта по всей длине участка.

"В Минске достаточно плотная городская застройка, много сетей, большое количество подземных коммуникаций. Поэтому для комфорта жителей вместо огромной траншеи выкапываются два небольших котлована в месте начала замены коммуникаций и в месте его завершения", — сказал Фёдор Римашевский.

Что это значит для горожан

Применение бестраншейного метода замены труб сокращает сроки проведения работ и минимизирует повреждения дорожного покрытия и зеленых насаждений. Жители города почувствуют меньше неудобств от раскопок на своих улицах.

Показатель Значение Объем ежегодной замены труб 60-65 км Ежегодный объем диагностики сетей 1 200-1 300 км Доля работ без вскрытия асфальта 86% Срок службы полиэтиленовых труб 50 лет