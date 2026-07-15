Масштабные облавы ГАИ в Минске: под прицел инспекторов попадут даже владельцы легковых авто

В Минске до 22 июля ГАИ проводит рейды по выявлению нарушений среди водителей автобусов и маршрутных такси.
Инспекторы проверяют техническое состояние транспорта и соблюдение водителями правил дорожного движения. Под контроль попали и автомобилисты: сотрудники ГАИ следят, чтобы водители легковых машин уступали дорогу общественному транспорту и не занимали выделенные полосы.
Для контроля ситуации на дорогах столицы используют республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.
В ГАИ просят пассажиров держаться за поручни, чтобы избежать падений и травм при движении транспорта.
Если человек получил травму в салоне, ему нужно сообщить об этом водителю. После этого водитель передаст информацию в ГАИ и при необходимости вызовет бригаду скорой помощи.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.