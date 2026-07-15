Масштабные облавы ГАИ в Минске: под прицел инспекторов попадут даже владельцы легковых авто

В Минске до 22 июля ГАИ проводит рейды по выявлению нарушений среди водителей автобусов и маршрутных такси.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Автобус Mercedes-Benz Citaro у остановки

Инспекторы проверяют техническое состояние транспорта и соблюдение водителями правил дорожного движения. Под контроль попали и автомобилисты: сотрудники ГАИ следят, чтобы водители легковых машин уступали дорогу общественному транспорту и не занимали выделенные полосы.

Для контроля ситуации на дорогах столицы используют республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.

Рекомендации для пассажиров

В ГАИ просят пассажиров держаться за поручни, чтобы избежать падений и травм при движении транспорта.

Если человек получил травму в салоне, ему нужно сообщить об этом водителю. После этого водитель передаст информацию в ГАИ и при необходимости вызовет бригаду скорой помощи.