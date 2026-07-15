Небо над Брестской областью разверзлось: погодные аномалии ударили по срокам сбора зерновых

Дожди в юго-западном регионе Белоруссии замедлили темпы уборки зерновых, которая началась активно. Осадки повлияли на влажность культур, поэтому аграрии используют каждое окно подходящей погоды для обмолота.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

Событие касается сельхозпредприятий и работников агросектора Брестской области. Для обеспечения сроков жатвы хозяйства используют обновленный парк техники и зерносушильное оборудование.

Ход уборки в Брестской области

В регионе началась массовая жатва озимого ячменя, рапса, ржи, тритикале и пшеницы, а также ярового ячменя. В Пружанском, Жабинковском, Столинском, Ивановском, Кобринском и Березовском районах озимый ячмень уже убран.

По данным председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолия Щупленкова, осталось обмолотить 14% площадей озимого ячменя. Средняя урожайность этой культуры в области составляет 46,4 центнера с гектара. Всего намолочено 137,7 тысячи тонн зерновых колосовых.

Также началась уборка озимого рапса. В Пинском районе собирают по 37 центнеров маслосемян с гектара, в Пружанском — 32,6 центнера.

Результаты в Ляховичском районе

В Ляховичском районе озимый ячмень посеяли на 1758 гектарах, что на 350 гектаров больше прошлогоднего показателя. Общий клин зерновых и зернобобовых превышает 14,3 тысячи гектаров.

Первый заместитель председателя райисполкома Василий Пыжик сообщил, что средняя урожайность озимого ячменя по району достигла 62,3 центнера с гектара. Наилучшие показатели зафиксированы в ЗАО "Фораланд" (85,5 ц/га), ОАО "Жеребковичи" (83,1 ц/га) и ОАО "Путь новый" (почти 80 ц/га).

Предприятие/Район Урожайность озимого ячменя (ц/га) ЗАО "Фораланд" 85,5 ОАО "Жеребковичи" 83,1 ОАО "Путь новый" почти 80 Среднее по району 62,3 Среднее по области 46,4

Техническое оснащение

Для ускорения работ сельхозорганизации обновили парк техники. В текущем году в хозяйства поступило около 100 зерноуборочных комбайнов ОАО "Гомсельмаш".

В ОАО "Путь новый" для уборки 200 гектаров озимого ячменя задействовали 9 комбайнов, включая новую модель GS12A1PRO. Заместитель директора предприятия Дмитрий Бубновский отметил, что за последние пять лет компания системно обновляла парк, закупив в том числе мощные машины GS2124.

"Каждый год приобретаем комбайны ОАО "Гомсельмаш". Есть и самые мощные GS2124 этого предприятия. Располагая таким парком, своевременность и качество жатвы можно гарантировать", — сказал заместитель директора ОАО "Путь новый" Дмитрий Бубновский.

Агроном по семеноводству Анна Бесшапошникова связала высокую отдачу культур со строгим соблюдением технологии, использованием кондиционных семян и выбором продуктивных сортов.