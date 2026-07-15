Небо над Брестской областью разверзлось: погодные аномалии ударили по срокам сбора зерновых

Дожди в юго-западном регионе Белоруссии замедлили темпы уборки зерновых, которая началась активно. Осадки повлияли на влажность культур, поэтому аграрии используют каждое окно подходящей погоды для обмолота.
Событие касается сельхозпредприятий и работников агросектора Брестской области. Для обеспечения сроков жатвы хозяйства используют обновленный парк техники и зерносушильное оборудование.
В регионе началась массовая жатва озимого ячменя, рапса, ржи, тритикале и пшеницы, а также ярового ячменя. В Пружанском, Жабинковском, Столинском, Ивановском, Кобринском и Березовском районах озимый ячмень уже убран.
По данным председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолия Щупленкова, осталось обмолотить 14% площадей озимого ячменя. Средняя урожайность этой культуры в области составляет 46,4 центнера с гектара. Всего намолочено 137,7 тысячи тонн зерновых колосовых.
Также началась уборка озимого рапса. В Пинском районе собирают по 37 центнеров маслосемян с гектара, в Пружанском — 32,6 центнера.
В Ляховичском районе озимый ячмень посеяли на 1758 гектарах, что на 350 гектаров больше прошлогоднего показателя. Общий клин зерновых и зернобобовых превышает 14,3 тысячи гектаров.
Первый заместитель председателя райисполкома Василий Пыжик сообщил, что средняя урожайность озимого ячменя по району достигла 62,3 центнера с гектара. Наилучшие показатели зафиксированы в ЗАО "Фораланд" (85,5 ц/га), ОАО "Жеребковичи" (83,1 ц/га) и ОАО "Путь новый" (почти 80 ц/га).
|Предприятие/Район
|Урожайность озимого ячменя (ц/га)
|ЗАО "Фораланд"
|85,5
|ОАО "Жеребковичи"
|83,1
|ОАО "Путь новый"
|почти 80
|Среднее по району
|62,3
|Среднее по области
|46,4
Для ускорения работ сельхозорганизации обновили парк техники. В текущем году в хозяйства поступило около 100 зерноуборочных комбайнов ОАО "Гомсельмаш".
В ОАО "Путь новый" для уборки 200 гектаров озимого ячменя задействовали 9 комбайнов, включая новую модель GS12A1PRO. Заместитель директора предприятия Дмитрий Бубновский отметил, что за последние пять лет компания системно обновляла парк, закупив в том числе мощные машины GS2124.
"Каждый год приобретаем комбайны ОАО "Гомсельмаш". Есть и самые мощные GS2124 этого предприятия. Располагая таким парком, своевременность и качество жатвы можно гарантировать", — сказал заместитель директора ОАО "Путь новый" Дмитрий Бубновский.
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