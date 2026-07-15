Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неподвижность сжигает калории: как замирание в одной позе запускает мощный метаболический отклик
Море, пустыни и ноль проблем с документами: безвизовый рай, который стал главным открытием года
Эстетика тела за две недели: выполнение всего одного элемента дома преображает силуэт
Городской транспорт буквально перекроили: в Минске изменят движение трамваев
Город задыхается от старых труб: Минск перешел на технологию, которая избавит улицы от раскопок
Эпоха климатической стабильности завершена: Великобритания столкнулась с необратимым сдвигом
Масштабные облавы ГАИ в Минске: под прицел инспекторов попадут даже владельцы легковых авто
Алкоголь чистит сосуды только в сказках: кардиолог рассказал, как ослабевает сердце
Сырные оладьи требуют особого подхода: только холодный старт придаст им форму и глянец

Шестьдесят восемь людей исчезли в чащах Белоруссии: сколько уже найдено

Беларусь

С начала 2026 года в лесах и природных зонах Белоруссии пропали 68 человек. Среди них девять детей. Об этом сообщил начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР" МЧС Сергей Новичук.

Лесополоса
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лесополоса

На текущий момент спасатели нашли 62 человека, включая всех пропавших детей. Поиски остальных людей продолжаются.

Чаще всего люди теряются в лесах, причем пик таких случаев приходится на период сбора грибов и ягод. Для поиска пропавших МЧС взаимодействует с МВД и Министерством лесного хозяйства.

"Ключевым фактором при поиске человека является время. Это невосполнимый ресурс. Практика показывает, что позднее оповещение компетентных органов может привести к трагичным последствиям. Поэтому если человек потерялся, об этом надо максимально быстро сообщить", — сказал начальник центра Сергей Новичук.

Для обнаружения людей спасатели используют технику повышенной проходимости, беспилотники с тепловизорами и звуковым оповещением. В сложных случаях задействуют авиацию.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Порты Одесской области пылают после ночи: катастрофические последствия вскрыли пустые склады ПВО
Мир. Новости мира
Порты Одесской области пылают после ночи: катастрофические последствия вскрыли пустые склады ПВО
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Громоздкие установки остались в прошлом: компактная разработка спасла планы по освоению Марса
Здоровье
Громоздкие установки остались в прошлом: компактная разработка спасла планы по освоению Марса
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
США готовят новый удар по российским банкам: россиян предупредили о возможных последствиях
США готовят новый удар по российским банкам: россиян предупредили о возможных последствиях
Последние материалы
Сырные оладьи требуют особого подхода: только холодный старт придаст им форму и глянец
Биологические часы сломаны: жители мегаполисов массово теряют время сна из-за скрытого фактора
Небо над Брестской областью разверзлось: погодные аномалии ударили по срокам сбора зерновых
Шестьдесят восемь людей исчезли в чащах Белоруссии: сколько уже найдено
Хватит мучать свои грядки: традиционные ритуалы, которые обязан сделать каждый дачник до наступления осени
Ветеринары бьют тревогу: одна ошибка в подсчете возраста может стоить кошке жизни
Не еда и не возраст: назван главный фактор, который каждый день крадет здоровье и молодость
Свои коровы продуктивнее: визит Лукашенко в Устье определит будущее молочного скотоводства
Город превратился в сцену: церемония в Витебске ознаменовала начало "Славянского базара"
Российский бизнес оказался между молотом и наковальней: скрытая проблема выходит наружу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.