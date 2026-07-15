Шестьдесят восемь людей исчезли в чащах Белоруссии: сколько уже найдено

С начала 2026 года в лесах и природных зонах Белоруссии пропали 68 человек. Среди них девять детей. Об этом сообщил начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР" МЧС Сергей Новичук.
На текущий момент спасатели нашли 62 человека, включая всех пропавших детей. Поиски остальных людей продолжаются.
Чаще всего люди теряются в лесах, причем пик таких случаев приходится на период сбора грибов и ягод. Для поиска пропавших МЧС взаимодействует с МВД и Министерством лесного хозяйства.
"Ключевым фактором при поиске человека является время. Это невосполнимый ресурс. Практика показывает, что позднее оповещение компетентных органов может привести к трагичным последствиям. Поэтому если человек потерялся, об этом надо максимально быстро сообщить", — сказал начальник центра Сергей Новичук.
Для обнаружения людей спасатели используют технику повышенной проходимости, беспилотники с тепловизорами и звуковым оповещением. В сложных случаях задействуют авиацию.
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