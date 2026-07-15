Свои коровы продуктивнее: визит Лукашенко в Устье определит будущее молочного скотоводства

Александр Лукашенко посетит молочно-технологический комплекс "Устенский", который принадлежит предприятию "Устье" Национальной академии наук Белоруссии. В центре внимания главы государства окажется работа по выведению отечественной красной породы молочного скота.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корова с телёнком

Специалисты НАН Белоруссии несколько лет занимаются селекцией и генетикой, чтобы создать породу коров, которая была бы продуктивной и устойчивой к местным климатическим и кормовым условиям. Визит президента позволит оценить текущие результаты этой работы и технологии, которые применяют в хозяйстве.

Для сельского хозяйства Белоруссии создание собственного генетического фонда молочного скота означает снижение зависимости от импортного материала и возможность увеличить объемы производства молока за счет животных, лучше адаптированных к региону.

Разработка породы затронет молочные фермы и животноводческие предприятия страны, которые в перспективе смогут использовать отечественный скот для повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.