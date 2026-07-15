Город превратился в сцену: церемония в Витебске ознаменовала начало "Славянского базара"

В Витебске над Летним амфитеатром подняли флаг XXXV "Славянского базара". Церемонию провели 15 июля, за день до официального открытия фестиваля.
Мероприятие с поднятием главного символа форума проходит в городе уже шестой раз. Программу открыли барабанщики, после чего выступили творческие коллективы.
"В этом году на фестиваль поданы заявки от рекордного числа стран — 52", — отметил директор фестиваля Глеб Лапицкий.
Официальный старт фестиваля состоится 16 июля на сцене Летнего амфитеатра. При этом основная активность в Витебске началась раньше: с 14 июля в городе проходят презентации выставок, концерты и конкурсные прослушивания.
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