Город превратился в сцену: церемония в Витебске ознаменовала начало "Славянского базара"

В Витебске над Летним амфитеатром подняли флаг XXXV "Славянского базара". Церемонию провели 15 июля, за день до официального открытия фестиваля.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Витебск, Витебская ратуша

Мероприятие с поднятием главного символа форума проходит в городе уже шестой раз. Программу открыли барабанщики, после чего выступили творческие коллективы.

"В этом году на фестиваль поданы заявки от рекордного числа стран — 52", — отметил директор фестиваля Глеб Лапицкий.

Официальный старт фестиваля состоится 16 июля на сцене Летнего амфитеатра. При этом основная активность в Витебске началась раньше: с 14 июля в городе проходят презентации выставок, концерты и конкурсные прослушивания.