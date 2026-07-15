Старый фундамент 1953 года: решение в Минске предопределило облик нового административного центра

В Минске на улице Гастелло, 7 строят новый административный центр. Здание возводят на месте бывшего общежития радиаторного завода. Старый дом 1953 года снесли, но решили оставить и усилить его фундамент для нового строительства.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Строители на стройке

На текущий момент строители уже смонтировали каркас здания, установили оконные блоки и приступили к монтажу витражного остекления. Параллельно идут кровельные работы.

Ход строительства и отделка

Внутри здания рабочие залили черновые полы, прокладывают инженерные сети и штукатурят стены. Завершить устройство кровли планируют до конца июля. После этого начнется внешняя отделка фасада.

Внешний облик здания определит вентилируемый фасад, который облицуют керамогранитом.