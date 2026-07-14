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Рынок труда диктует правила: Минск увеличил набор медиков, чтобы закрыть кадровый дефицит

Беларусь » Минск

В Минском государственном медицинском колледже увеличился набор студентов. В текущем году прием вырос на 110 человек, общая квота составила 710 мест. Почти две трети из них — 403 места — выделены под целевую подготовку.

Медицинская сестра настраивает инфузионный аппарат в палате
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медицинская сестра настраивает инфузионный аппарат в палате

Это событие касается абитуриентов Минска и области, планирующих получить медицинское образование, а также медицинских организаций, которые будут принимать выпускников на работу.

Целевой набор позволяет поступить на бюджет при условии последующей работы в конкретной организации. Для студентов это гарантирует трудоустройство, а для системы здравоохранения — приток кадров в востребованные подразделения.

Востребованные специальности

Целевой прием открыт по трем основным направлениям:

  • сестринское дело;
  • медико-профилактическое дело;
  • лабораторная диагностика.

По словам директора колледжа Светланы Данилкович, эти специальности обеспечивают выпускникам высокую занятость на рынке труда.

Как отслеживать конкурс

Информация о позициях абитуриентов обновляется каждые три часа. Мониторить конкурс можно двумя способами:

  • на официальном сайте колледжа;
  • на информационных стендах и экране в холле первого этажа учебного корпуса по адресу: ул. Долгобродская.
Показатель Значение
Общее количество мест 710 человек
Целевой набор 403 человека (около 60%)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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