Рынок труда диктует правила: Минск увеличил набор медиков, чтобы закрыть кадровый дефицит

В Минском государственном медицинском колледже увеличился набор студентов. В текущем году прием вырос на 110 человек, общая квота составила 710 мест. Почти две трети из них — 403 места — выделены под целевую подготовку.
Это событие касается абитуриентов Минска и области, планирующих получить медицинское образование, а также медицинских организаций, которые будут принимать выпускников на работу.
Целевой набор позволяет поступить на бюджет при условии последующей работы в конкретной организации. Для студентов это гарантирует трудоустройство, а для системы здравоохранения — приток кадров в востребованные подразделения.
Целевой прием открыт по трем основным направлениям:
По словам директора колледжа Светланы Данилкович, эти специальности обеспечивают выпускникам высокую занятость на рынке труда.
Информация о позициях абитуриентов обновляется каждые три часа. Мониторить конкурс можно двумя способами:
|Показатель
|Значение
|Общее количество мест
|710 человек
|Целевой набор
|403 человека (около 60%)
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