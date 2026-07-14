Рынок труда диктует правила: Минск увеличил набор медиков, чтобы закрыть кадровый дефицит

В Минском государственном медицинском колледже увеличился набор студентов. В текущем году прием вырос на 110 человек, общая квота составила 710 мест. Почти две трети из них — 403 места — выделены под целевую подготовку.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медицинская сестра настраивает инфузионный аппарат в палате

Это событие касается абитуриентов Минска и области, планирующих получить медицинское образование, а также медицинских организаций, которые будут принимать выпускников на работу.

Целевой набор позволяет поступить на бюджет при условии последующей работы в конкретной организации. Для студентов это гарантирует трудоустройство, а для системы здравоохранения — приток кадров в востребованные подразделения.

Востребованные специальности

Целевой прием открыт по трем основным направлениям:

сестринское дело;

медико-профилактическое дело;

лабораторная диагностика.

По словам директора колледжа Светланы Данилкович, эти специальности обеспечивают выпускникам высокую занятость на рынке труда.

Как отслеживать конкурс

Информация о позициях абитуриентов обновляется каждые три часа. Мониторить конкурс можно двумя способами:

на официальном сайте колледжа;

на информационных стендах и экране в холле первого этажа учебного корпуса по адресу: ул. Долгобродская.