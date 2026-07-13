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Витебск принял XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар» с участием 42 стран

Беларусь » Витебск

С 9 по 15 июля в Витебске прошел XXXIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар". В мероприятии приняли участие представители 42 стран, аккредитацию получили более 7 тысяч человек. Впервые в фестивале участвовали делегаты из Южно-Африканской Республики.

Музыкальный фестиваль
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Музыкальный фестиваль

Программа форума включала концерты, лекции, мастер-классы и тематические выставки. Жители города и гости фестиваля могли ознакомиться с экспозициями культур стран ШОС, где представили народные танцы, традиционные ремесла и музыкальные инструменты.

Отдельным событием стал Kavkaz Music Fest. Музыканты с Кавказа представили программу, совместившую традиционные мотивы с фолк-роком и электронной музыкой. Также зрители и критики отметили выступление джазового ансамбля, который исполнил программу на органе.

Помимо творческой части, фестиваль стал площадкой для переговоров. Представители разных стран обсудили совместные культурные инициативы и проекты.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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