С 9 по 15 июля в Витебске прошел XXXIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар". В мероприятии приняли участие представители 42 стран, аккредитацию получили более 7 тысяч человек. Впервые в фестивале участвовали делегаты из Южно-Африканской Республики.
Программа форума включала концерты, лекции, мастер-классы и тематические выставки. Жители города и гости фестиваля могли ознакомиться с экспозициями культур стран ШОС, где представили народные танцы, традиционные ремесла и музыкальные инструменты.
Отдельным событием стал Kavkaz Music Fest. Музыканты с Кавказа представили программу, совместившую традиционные мотивы с фолк-роком и электронной музыкой. Также зрители и критики отметили выступление джазового ансамбля, который исполнил программу на органе.
Помимо творческой части, фестиваль стал площадкой для переговоров. Представители разных стран обсудили совместные культурные инициативы и проекты.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.