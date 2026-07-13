Помощь пришла в Белоруссии: портативный гаджет изменит жизнь тысяч людей с нарушением зрения

В Белоруссии запустили ряд технологических стартапов, которые решают прикладные задачи в сфере управления транспортом, социальной адаптации людей с инвалидностью и подбора персонала. Проекты, прошедшие через систему инкубирования Парка высоких технологий (ПВТ), уже начали внедряться на внутреннем рынке.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тестирование инновационных технологий в Москве

Цифровой контроль автопарков

Разработчик Анастасия Косова создала программное обеспечение для создания цифровых копий транспортных средств. Система работает как электронная медицинская карта машины: в ней фиксируются все поломки, история ремонтов и техобслуживания, а также данные об ответственных лицах. Программа подходит для любых предприятий с парком спецтехники, коммунальных машин или служебных автомобилей.

Технически решение позволяет водителю или механику отправить заявку на ремонт через мобильное приложение, приложив фото поломки. Дополнительный блок диспетчеризации дает возможность отслеживать телеметрию, GPS-координаты, расход топлива и моточасы в реальном времени.

Согласно расчетам разработчика, внедрение системы позволяет сократить простои техники и сэкономить средства предприятия:

Размер предприятия Потенциальная экономия в год Крупное предприятие до 14 млн рублей Небольшое предприятие от 180 тыс. рублей

Проектом заинтересовались государственные ведомства. В частности, Министерство сельского хозяйства приняло решение о цифровизации 7 тысяч тракторов. Также систему рассматривают Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство архитектуры и строительства и дорожные организации страны.

Доступный шрифт Брайля

Студент БГУИР Данила Войтик разрабатывает портативный преобразователь цифрового текста в тактильный шрифт Брайля. Устройство представляет собой специальную перчатку с основным и механическим блоками. Информация обрабатывается на тыльной стороне ладони, после чего пользователь считывает текст с помощью осязания.

Разработка направлена на помощь более чем 25 тысячам незрячих и слабовидящих людей в Белоруссии. Основное преимущество устройства — его стоимость и компактность по сравнению с дорогими брайлевскими дисплеями.

На текущий момент создан рабочий прототип, себестоимость которого составила около 150 рублей. Сейчас разработчик занимается миниатюризацией устройства, чтобы уменьшить его до размера пальца. Запуск первой ограниченной партии планируется в течение года или позже, после завершения тестов с пользователями.

Автоматизация поиска персонала

Для рынка труда создана платформа по поиску линейного персонала (разнорабочих), которую запустил владелец кадрового агентства Сергей Жукович. Сервис упрощает подбор сотрудников на временную подработку, автоматизируя процесс от поиска до завершения работ по договорам публичной оферты.

Платформа также объединяет заказчиков с аутстаффинговыми компаниями. Например, через сервис можно заказать комплексные услуги клининга у профильных организаций.

Показатели развития платформы:

Привлечено около 5 тысяч кандидатов;

Зарегистрировано 130 компаний;

Целевой показатель базы — 200 тысяч специалистов;

Запущены активные продажи и мобильное приложение.

Автор проекта планирует масштабировать сервис на всю территорию Белоруссии. Развитие платформы происходит за счет собственных средств и привлечения инвесторов.