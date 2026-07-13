Дрова вернулись в большую политику: Белоруссия разворачивает предприятия на местное топливо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал предприятия страны переходить на использование местных видов топлива, в частности древесных пеллет и дров.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поленница под деревянным навесом

Тема обсуждалась в ходе доклада о работе котельной в одном из предприятий агросервиса, где оборудование уже работает на пеллетах.

"Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. Не берут. Ну, как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Белоруссии", — сказал глава государства.

Эта инициатива касается предприятий промышленности и сельского хозяйства по всей Белоруссии. Переход на альтернативное топливо позволит снизить зависимость от импортных энергоносителей и использовать внутренние ресурсы страны.