Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал предприятия страны переходить на использование местных видов топлива, в частности древесных пеллет и дров.
Тема обсуждалась в ходе доклада о работе котельной в одном из предприятий агросервиса, где оборудование уже работает на пеллетах.
"Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. Не берут. Ну, как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Белоруссии", — сказал глава государства.
Эта инициатива касается предприятий промышленности и сельского хозяйства по всей Белоруссии. Переход на альтернативное топливо позволит снизить зависимость от импортных энергоносителей и использовать внутренние ресурсы страны.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.