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Вкус региона в каждой бутылке: в Белоруссии выпустили колу с лунинецкой клубникой и глубокской вишней

Беларусь » Минск

Минский завод безалкогольных напитков выпустил лимитированную серию газированных напитков со вкусами лунинецкой клубники и глубокской вишни. Новинки уже появились в продаже в магазинах Белоруссии.

Кола в стакане
Фото: magnific.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кола в стакане

Выбор вкусов основывался на опросе подписчиков бренда в социальных сетях, где вишня и клубника стали самыми популярными вариантами. Чтобы придать напиткам региональный характер, производитель связал их с городами, которые славятся выращиванием этих ягод — Глубоким и Лунинцом.

Особенности производства

Разработка рецептуры заняла около года. В процессе технологи подбирали уровень кислотности и содержание сахара, а также проверяли стабильность вкуса при хранении. В производстве используют воду из собственных артезианских скважин, прошедшую многоступенчатую очистку, и сахар из Скиделя, Слуцка и Городеи.

Процесс изготовления выглядит так: на купажном участке готовят сироп, который затем смешивают с газированной водой на линии розлива. Бутылки для напитков завод производит самостоятельно из преформ.

Что изменится для потребителей

Поскольку серия выпущена ограниченным тиражом, ее дальнейшая судьба зависит от спроса. В сентябре производитель определит, какой из вкусов останется в постоянном ассортименте, а какой будет снят с производства.

Жители Белоруссии могут проголосовать за понравившийся напиток на сайте производителя. 

Региональный вкус Город-символ Область
Клубника Лунинец Брестская
Вишня Глубокое Витебская

Экспортные рынки

В то время как ягодные новинки доступны только в Белоруссии, классическая линейка напитков поставляется на экспорт. Основным рынком сбыта является Россия, также продукция экспортируется в Китай, Казахстан, Узбекистан и Молдову.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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