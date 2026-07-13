Нейросети вошли в скважины: в Белоруснефти применили ИИ, что сократило время починки электроники

Инженер-электроник Управления промыслово-геофизических работ компании "Белоруснефть" Александр Самусенко разработал отечественный аналог двухканального автономного регистратора для измерения температуры и давления в скважинах. Собственное производство позволило предприятию снизить затраты и ускорить техническое обслуживание оборудования.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строительство или обслуживание нефтяной/газовой платформы

Событие касается производственных процессов компании "Белоруснефть" и влияет на работу геофизических служб в Гомельской области, где базируется управление. Переход на собственные разработки исключает зависимость от зарубежных поставщиков и сервисных центров.

Практический эффект от импортозамещения

Ранее предприятие использовало иностранные регистраторы. Основная проблема заключалась в закрытом программном обеспечении микроконтроллеров, что делало невозможным самостоятельный ремонт и калибровку приборов. Для обслуживания техники оборудование приходилось отправлять за рубеж, а ожидание занимало до одного месяца.

Разработка Александра Самусенко изменила ситуацию следующим образом:

Показатель Иностранные аналоги Собственные приборы Стоимость производства Высокая В разы ниже Срок калибровки До 30 дней До 4 приборов за день Сервисное обслуживание За рубежом Своими силами

На данный момент в парке предприятия находится более ста таких регистраторов, что покрывает основной объем потребностей в данном оборудовании.

Технологическое обновление и роль ИИ

За 30 лет работы в управлении инженер отмечает переход от аналоговых приборов к цифровой телеметрии. Это позволило оцифровывать данные прямо в скважине, устранив искажения сигнала, которые возникали из-за влияния геофизического кабеля.

В современной работе инженера применяется искусственный интеллект для ускорения ремонта сложной электроники. Например, с помощью нейросетей и декомпиляции прошивок удается анализировать исходный код программ и вносить точечные изменения в работу микроконтроллеров. Это сокращает время ремонта с целой рабочей смены до двух часов.

Общий приборный парк управления составляет около 650 единиц. В него входят каротажные подъемники, перфораторные лаборатории и специализированный транспорт для ГРП. Обновление технического оснащения позволяет снизить стоимость проходки метра скважины.

За вклад в развитие отрасли и успешные разработки Александр Самусенко занесен на Доску почета Речицкого района как лучший работник нефтяной отрасли.