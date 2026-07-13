Всплеск эмоций в Витебске: возвращение легенд в родные края предопределило финал подготовки

В Витебске проходит благотворительный хоккейный матч между командой Betera Stars и местным клубом "Витебск". В составе "звезд" собрались ведущие белорусские хоккеисты: Егор Шарангович, Алексей и Илья Протасы, Алексей Колосов, Никита Толопило, Александр Скоренов, Иван Дроздов, Вадим Мороз, Владислав Колячонок и Владимир Алистров.
Событие организовано для жителей регионов, чтобы молодежь могла увидеть игроков высокого уровня, которые начинали карьеру в небольших городах. Для самих спортсменов матч стал частью предсезонной подготовки.
"Решили поддержать прошлогоднюю идею, когда собирались в Минске, но теперь приедем в Витебск. Мы хотим, чтобы у ребят из регионов появилась возможность посмотреть на хоккеистов, которые начинали тренироваться в таких же относительно небольших городах", — сказал организатор команды Алексей Протас.
Белорусские хоккейные клубы завершают подготовку к новому сезону. В межсезонье в 6 из 14 команд сменились главные тренеры. Новыми руководителями стали:
Клуб "Витебск" сохранил тренерский штаб и большую часть состава, за исключением капитана Евгения Соломонова, который перешел в Могилев.
Зафиксированы массовые переходы игроков. В "Авиатор" зачислены Матвей Матерухин и Вячеслав Шило. В "Брест" переходят Даниил Тютчев, Станислав Кучкин, Андрей Шикутя и Илья Румянец. В гродненский "Неман" перешли Александр Осипков, Игорь Козячий, Максим Усков и Владислав Соколовский.
Первым серьезным испытанием для команд станет Кубок Салея. В турнире примут участие 14 клубов экстралиги, разделенных на две группы.
|Группа
|Участники
|Группа А
|"Юность", "Шахтер", "Неман", "Динамо-Молодечно", "Брест", "Авиатор", "Лида"
|Группа Б
|"Металлург", "Гомель", "Витебск", "Химик", "Локомотив", "Могилев", "Славутич"
График турнира:
Также в Минске прошла конференция Федерации хоккея Белоруссии, где на пост председателя ФХБ переизбрали Александра Богдановича.
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