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Всплеск эмоций в Витебске: возвращение легенд в родные края предопределило финал подготовки

Беларусь

В Витебске проходит благотворительный хоккейный матч между командой Betera Stars и местным клубом "Витебск". В составе "звезд" собрались ведущие белорусские хоккеисты: Егор Шарангович, Алексей и Илья Протасы, Алексей Колосов, Никита Толопило, Александр Скоренов, Иван Дроздов, Вадим Мороз, Владислав Колячонок и Владимир Алистров.

Хоккей
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хоккей

Событие организовано для жителей регионов, чтобы молодежь могла увидеть игроков высокого уровня, которые начинали карьеру в небольших городах. Для самих спортсменов матч стал частью предсезонной подготовки.

"Решили поддержать прошлогоднюю идею, когда собирались в Минске, но теперь приедем в Витебск. Мы хотим, чтобы у ребят из регионов появилась возможность посмотреть на хоккеистов, которые начинали тренироваться в таких же относительно небольших городах", — сказал организатор команды Алексей Протас.

Кадровые изменения в чемпионате Белоруссии

Белорусские хоккейные клубы завершают подготовку к новому сезону. В межсезонье в 6 из 14 команд сменились главные тренеры. Новыми руководителями стали:

  • Сергей Пушков — "Юность" (Минск);
  • Сергей Стась — "Брест";
  • Владимир Копать — "Гомель";
  • Дмитрий Кравченко — "Неман" (Гродно);
  • Александр Кулаков — "Динамо-Молодечно";
  • Георгий Рязанцев — "Авиатор" (Барановичи).

Клуб "Витебск" сохранил тренерский штаб и большую часть состава, за исключением капитана Евгения Соломонова, который перешел в Могилев.

Зафиксированы массовые переходы игроков. В "Авиатор" зачислены Матвей Матерухин и Вячеслав Шило. В "Брест" переходят Даниил Тютчев, Станислав Кучкин, Андрей Шикутя и Илья Румянец. В гродненский "Неман" перешли Александр Осипков, Игорь Козячий, Максим Усков и Владислав Соколовский.

Календарь ближайших турниров

Первым серьезным испытанием для команд станет Кубок Салея. В турнире примут участие 14 клубов экстралиги, разделенных на две группы.

Группа Участники
Группа А "Юность", "Шахтер", "Неман", "Динамо-Молодечно", "Брест", "Авиатор", "Лида"
Группа Б "Металлург", "Гомель", "Витебск", "Химик", "Локомотив", "Могилев", "Славутич"

График турнира:

  • Групповой этап: с 2 по 24 августа;
  • Четвертьфиналы: 28-29 августа;
  • Полуфиналы: 2 сентября;
  • Финал: 6 сентября.

Также в Минске прошла конференция Федерации хоккея Белоруссии, где на пост председателя ФХБ переизбрали Александра Богдановича.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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