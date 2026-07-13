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География бизнеса резко расширилась: Белоруссия и Узбекистан перешли к совместному производству

Беларусь

Белоруссия и Узбекистан установили стратегическое партнерство. Соответствующая Декларация подписана президентами Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым в Минске 9 июля 2026 года. Документ переводит отношения двух стран в формат планомерного развития и кооперации.

Минск, Белоруссия
Фото: commons.wikimedia.org by Zedlik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минск, Белоруссия

Событие касается экономики всей Белоруссии, особенно промышленных предприятий и аграрного сектора. Практически это означает переход от простой торговли товарами к созданию совместных производств и технологическим проектам на территории двух государств.

"Мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что и Узбекистан. Мы за многополярность. Мы не хотим мешать никому. Мы смотрим на наш народ, Узбекистан — на свой народ. Но в то же время ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы", — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Промышленные проекты и кооперация

Основой нового этапа станет промышленная кооперация и высокие технологии. В рамках этого направления стороны планируют сборку в Узбекистане самосвалов БЕЛАЗ и локализованной модели трактора BELARUS 50. Также предусмотрено совместное производство одежды и обуви.

Сотрудничество затронет и сельское хозяйство: запущены кооперационные аграрные проекты, которые объединяют Витебскую область Белоруссии и Ташкентскую область Узбекистана.

Направление Конкретные проекты
Машиностроение Сборка самосвалов БЕЛАЗ и тракторов BELARUS 50 в Узбекистане
Легкая промышленность Совместное производство обуви и одежды
Сельское хозяйство Проекты Витебской и Ташкентской областей

Экономические перспективы и логистика

Сотрудничество развивается на фоне активного роста экономики Узбекистана. По итогам текущего года ВВП республики должен достичь 180 млрд долларов (для сравнения: к концу 2025 года этот показатель превысил 145 млрд долларов). Ташкент делает ставку на индустриализацию, цифровизацию и привлечение инвестиций, что совпадает с принципами развития Белоруссии.

Для Белоруссии Узбекистан становится важным партнером для выхода на другие азиатские рынки. Взаимодействие будет регулироваться Планом мероприятий на 2026-2030 годы, который предусматривает развитие торгово-экономических и социально-гуманитарных связей, в том числе на уровне регионов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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