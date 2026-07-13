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Следственный комитет Белоруссии сообщил о хищениях средств через фальшивые проекты БЕЛАЗ и Газпрома

Беларусь

В Белоруссии зафиксирована волна мошенничества с использованием имен крупных государственных предприятий и банков. Преступники создают фальшивые инвестиционные платформы, обещая гражданам высокую доходность от вложений в известные бренды.

Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
Фото: https://unsplash.com by Boitumelo is licensed under Free
Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Событие касается всех жителей страны, пользующихся социальными сетями и интернетом. Аферисты используют логотипы госкомпаний, государственных медиа и ссылки на органы власти, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв.

Как работают мошенники

Злоумышленники запускают рекламу в Instagram, TikTok, YouTube и Telegram. В объявлениях фигурируют такие предприятия, как БЕЛАЗ, "Беларуськалия", "Белоруснефть", "Гродно Азот" и ПАО "Газпром". Жертвам предлагают начать инвестировать с небольших сумм (например, от 430 рублей) с обещанием многократной прибыли.

Официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Александр Суходольский выделил основные этапы обмана:

  • Приманка. Создается профессиональный сайт или приложение, имитирующее биржу или банк.
  • Первая "победа". После внесения небольшой суммы пользователю показывают в личном кабинете мнимый рост капитала. Иногда позволяют вывести небольшую часть денег, чтобы закрепить доверие.
  • Эскалация. Кураторы убеждают вложить крупные суммы, взять кредиты или продать имущество, ссылаясь на "окно возможностей".
  • Блокировка. При попытке забрать деньги требуют оплатить выдуманные комиссии, после чего сайт исчезает или менеджер прекращает связь.

Реальные случаи обмана

Масштабы потерь варьируются от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. В Минске 26-летний житель, поверив в проект "Белоруснефти", взял два кредита и перевел мошенникам около 25 тысяч рублей.

Житель Барановичей, познакомившийся с "советницей" в Instagram, перечислил на счета аферистов более 580 тысяч белорусских рублей. Другой минчанин, инвестировавший в проект "Газпрома", лишился более 189 тысяч рублей.

Пример обмана Сумма потерь Метод завлечения
Инвестиции в "Белоруснефть" ~25 000 руб. Реклама в интернете, фальшивая биржа
Торговые биржи (Барановичи) >580 000 руб. Знакомство в Instagram
Проект ПАО "Газпром" >189 000 руб. Реклама в Instagram, "именной контракт"

Итоги расследования

Следственный комитет завершил дело против участников международной преступной организации, которая действовала в Белоруссии, России и Кыргызстане. Группировка использовала сеть кол-центров с четкой иерархией: от операторов, завлекающих клиентов, до "брокеров" и "отдела удержания".

Всего расследование коснулось 55 руководителей и участников организации. От их действий пострадали десятки тысяч человек в нескольких странах. Максимальная сумма, которую один вкладчик перевел на фальшивую платформу, достигла 500 тысяч долларов. В ходе дела следователи наложили арест на имущество и деньги обвиняемых, часть средств удалось вернуть потерпевшим.

Ответы на популярные вопросы

Как проверить реальность инвестиционного предложения?

Официальные государственные предприятия Белоруссии не используют таргетированную рекламу в соцсетях с обещаниями "баснословных" доходов. Любые финансовые операции проводятся через лицензированные банки или официальные торговые площадки.

Что делать, если деньги уже переведены?

Немедленно обратиться в милицию и Следственный комитет. Перевод дополнительных сумм для "разблокировки" счета или оплаты комиссий только увеличит потери.

Почему мошенники позволяют вывести первую небольшую сумму?

Это психологический прием для создания иллюзии безопасности. Выплата первых "дивидендов" из ваших же денег стимулирует вас внести значительно более крупный депозит.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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