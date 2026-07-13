Дожди не сбили темп: белорусские аграрии обмолотили ячмень быстрее, чем в прошлом году

В Островецком районе Гродненской области начали уборку озимого ячменя. Несмотря на обильные осадки, темпы работ превысили прошлогодние показатели: на утро пятницы убрали 14,4 тысячи гектаров, что составляет 39% от общей площади этой культуры. Для сравнения, в прошлом году в этот же период площадь уборки была меньше — около трети.
Урожайность также выросла и достигла 56,7 центнера с гектара против 53,5 в прошлом году. Всего в районе предстоит собрать зерновых и зернобобовых культур с 17 133 гектаров, что на 448 гектаров больше прошлогоднего объема. Увеличение площадей затронуло озимый ячмень и рапс.
Готовность парка техники в районе составляет 100% — техосмотр прошли все 53 комбайна. В текущем сезоне регион получил три новые машины: две из них поступили в КСУП "Гервяты", одна — в КСУП "Михалишки".
В хозяйстве "Гервяты" делают ставку на отечественное оборудование: из 15 комбайнов 14 произведены "Гомсельмашем". Для работы в условиях высокой влажности используют три полноприводных машины. Техническое оснащение включает:
Из-за высокой нагрузки на технику (один комбайн приходится на 315 гектаров) к жатве привлекают дополнительные силы. С 1 июля по 30 августа в помощь аграриям командированы 57 человек и 32 единицы техники (тракторы, МАЗы, погрузчики).
В список помогающих вошли сотрудники Белорусской АЭС, МЧС, ЖКХ, лесхоза, "Белтелекома", Белгосстраха и других организаций. Среди них есть как водители и операторы сушилок, так и люди, имеющие опыт работы на комбайнах.
Конкуренция за кадры в районе усилилась из-за влияния Белорусской АЭС на уровень доходов. В КСУП "Гервяты" средняя заработная плата превысила 2700 рублей. В период уборки доходы механизаторов могут вырасти до 7-10 тысяч рублей в зависимости от объема выработанного зерна и продолжительности смен (в среднем по 12 часов).
Дополнительные меры поддержки сотрудников включают бесплатное питание в течение года и организацию развозки для жителей Островца.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь зерновых в районе
|17 133 га
|Текущая урожайность ячменя
|56,7 ц/га
|Общее количество комбайнов в районе
|53 ед.
|Привлеченный персонал
|57 человек
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.