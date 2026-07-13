Мест почти не осталось: ажиотаж в санаториях Белоруссии заставил туристов ждать сентября

В летний сезон в санаториях Белоруссии планируют отдохнуть более 600 тысяч человек. Спрос на путевки достиг такого уровня, что найти свободные места на конец июля и август практически невозможно — остаются лишь единичные варианты или отказные брони. В большинстве популярных здравниц ближайшие свободные даты начинаются со второй половины сентября.

Фото: Pravda.ru by Мария Дементьева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак в санатории СССР

Сегодня в стране работают 95 санаториев, которые могут одновременно принять 27,5 тысячи человек. Среднегодовая загрузка учреждений превышает 84%, а летом достигает 100%.

Экономика и спрос

Основным направлением остается лечебный отдых — на него приходится 95% всех продаж. Оптимальный курс процедур занимает от 15 дней, хотя средний срок пребывания туристов составляет около 12 суток.

"Выручка по итогам первого квартала увеличилась на 15 процентов и составила более 250 млн рублей. Рост показал и экспорт санаторно-курортных услуг — плюс 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за 2025‑й экспорт санаторно-курортных услуг составил 175 млн долларов в эквиваленте", — сказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

География клиентов расширяется: за 2025 год в стране побывали отдыхающие из более чем 80 государств, при этом основным потоком остаются туристы из России.

Популярные услуги и оборудование

Для обновления материально-технической базы за прошлый год направили свыше 250 млн рублей. В приоритете — природные лечебные факторы и современные SPA-технологии.

Метод лечения Эффект и особенности Грязелечение сапропелями Использование целебных грязей (например, из озера Дикое) Флоатинг Релаксация в солевом растворе для снятия стресса Пантолечение Ванны с экстрактом рогов марала для иммунитета Спелеотерапия Лечение органов дыхания в соляных пещерах Карбокситерапия Инъекции углекислого газа для улучшения питания тканей

Стоимость и доступность

Цена отдыха зависит от способа оплаты и категории номера. В свободной реализации стоимость стандартного двухместного номера составляет 145 рублей за койко-день.

Для тех, кто едет за счет бюджета, средняя стоимость койко-дня — 97 рублей. При этом пенсионеры оплачивают около 20% этой суммы, а работающие граждане — от 30% до 40% в зависимости от доходов.

Члены профсоюзов могут рассчитывать на скидку 25%. В профсоюзных санаториях стоимость двухместного номера составляет 120-150 рублей в сутки, одноместного — 170-200 рублей. Также сотрудники могут подать заявление в первичную профсоюзную организацию для получения материальной помощи.

Цифровизация учета

К 2027 году в Белоруссии запустят цифровую платформу "Оздоровление населения". Система позволит гражданам самостоятельно ставить себя на учет нуждающихся в лечении через личный кабинет. Реестр будет включать людей, имеющих право на оздоровление за счет республиканского бюджета и фонда государственного социального страхования.

Ответы на популярные вопросы

Когда можно будет забронировать путевку в популярный санаторий?

На текущий момент большинство топовых здравниц имеют свободные даты, начиная со второй половины сентября.

Как будет работать новая система постановки на учет?

Пользователь сможет зайти в личный кабинет платформы "Оздоровление населения" и подать заявку онлайн. Запуск системы намечен на 2027 год.

Какие скидки предусмотрены для отдыхающих?

Скидки предоставляются при раннем бронировании, постоянным клиентам, а также всем членам профсоюзов (в размере 25%).