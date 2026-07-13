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Город решился на масштабный шаг: Минск готовит земли под четвёртую линию метро, которая охватит отдалённые районы

Беларусь » Минск

В Минске готовят запуск строительства четвертой, кольцевой линии метрополитена. Подготовку площадок и перенос инженерных сетей планируют начать до конца текущего года. Трасса пройдет в основном по второму транспортному кольцу столицы.

Станция метро «Площадь Якуба Коласа», Минск
Фото: commons.wikimedia.org by Antares 610, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Станция метро «Площадь Якуба Коласа», Минск

Новая линия свяжет отдаленные районы города и создаст дополнительные транспортные узлы. Всего на маршруте появится от 15 до 17 станций, шесть из которых станут пересадочными. Общая протяженность линии с учетом подъездов к депо составит около 27 км.

Параметр Данные проекта
Количество станций 15-17
Пересадочные узлы 6
Общая длина ~27 км
Глубина залегания от 15 до 25 метров

Первый этап и маршрут

Первый пусковой участок длиной около 4 км будет включать три станции: "Максима Богдановича" (пересадочная), "Старовиленский шлях" и "Веснянку". По двум из них уже утверждены конструктивные решения.

Всего выделено четыре основных пусковых участка. Точки их сопряжения пройдут через проспект Партизанский (станции "Партизанская" или "Тракторный завод"), жилой комплекс "Минск-Мир" ("Аэродромная"), а также улицы Харьковскую и Долгобродскую. Один из участков проляжет в сторону Дражни для создания пересадки на станцию "Академия наук".

Техника и инфраструктура

Для прокладки тоннелей используют механизированные комплексы "Алеся" и "Мария". В будущем город может закупить щиты большего диаметра (10 и 13 метров). Двухпутный 10-метровый щит снижает воздействие на фундаменты близлежащих жилых и административных зданий, а 13-метровый позволяет строить сразу платформенный участок станции.

Обслуживать поезда сначала будет электродепо "Слуцкое" в переулке Асаналиева. Позже построят второе депо на территории завода отопительного оборудования по улице Тимирязева.

Оформление станций

Проект предусматривает отказ от избыточного декора в пользу функциональности. Станции будут иметь колонный тип и открытое заложение для сокращения расходов на строительство. В отделке используют бетон, керамогранит, гранит и архитектурное освещение.

Каждая из первых трех станций получит свою тему:

  • "Максима Богдановича" — образы стихотворений поэта в камне и металле;
  • "Старовиленский шлях" — современная городская архитектура;
  • "Веснянка" — светлая палитра, передающая ощущение весны.

"Ход реализации проекта кольцевой всецело зависит от концентрации необходимых ресурсов, наличия квалифицированных кадров и других составляющих", — сказал директор института "Минскметропроект" Михаил Рудько.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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