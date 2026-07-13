Город решился на масштабный шаг: Минск готовит земли под четвёртую линию метро, которая охватит отдалённые районы

В Минске готовят запуск строительства четвертой, кольцевой линии метрополитена. Подготовку площадок и перенос инженерных сетей планируют начать до конца текущего года. Трасса пройдет в основном по второму транспортному кольцу столицы.
Новая линия свяжет отдаленные районы города и создаст дополнительные транспортные узлы. Всего на маршруте появится от 15 до 17 станций, шесть из которых станут пересадочными. Общая протяженность линии с учетом подъездов к депо составит около 27 км.
|Параметр
|Данные проекта
|Количество станций
|15-17
|Пересадочные узлы
|6
|Общая длина
|~27 км
|Глубина залегания
|от 15 до 25 метров
Первый пусковой участок длиной около 4 км будет включать три станции: "Максима Богдановича" (пересадочная), "Старовиленский шлях" и "Веснянку". По двум из них уже утверждены конструктивные решения.
Всего выделено четыре основных пусковых участка. Точки их сопряжения пройдут через проспект Партизанский (станции "Партизанская" или "Тракторный завод"), жилой комплекс "Минск-Мир" ("Аэродромная"), а также улицы Харьковскую и Долгобродскую. Один из участков проляжет в сторону Дражни для создания пересадки на станцию "Академия наук".
Для прокладки тоннелей используют механизированные комплексы "Алеся" и "Мария". В будущем город может закупить щиты большего диаметра (10 и 13 метров). Двухпутный 10-метровый щит снижает воздействие на фундаменты близлежащих жилых и административных зданий, а 13-метровый позволяет строить сразу платформенный участок станции.
Обслуживать поезда сначала будет электродепо "Слуцкое" в переулке Асаналиева. Позже построят второе депо на территории завода отопительного оборудования по улице Тимирязева.
Проект предусматривает отказ от избыточного декора в пользу функциональности. Станции будут иметь колонный тип и открытое заложение для сокращения расходов на строительство. В отделке используют бетон, керамогранит, гранит и архитектурное освещение.
Каждая из первых трех станций получит свою тему:
"Ход реализации проекта кольцевой всецело зависит от концентрации необходимых ресурсов, наличия квалифицированных кадров и других составляющих", — сказал директор института "Минскметропроект" Михаил Рудько.
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