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Цены в Белоруссии пошли вниз: определенные товары обвалились в стоимости за последние годы

Беларусь

Годовая инфляция в Белоруссии по итогам июня 2026 года снизилась до 4,3%. Это минимальное значение за последние два с половиной года — с октября 2023 года. Данные приводит Евразийский банк развития (ЕАБР).

Продавец взвешивает сыр в колбасной лавке рядом с продуктовой корзиной
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Продавец взвешивает сыр в колбасной лавке рядом с продуктовой корзиной

Для жителей страны замедление инфляции означает снижение темпов роста цен на товары и услуги. Наибольшее влияние на этот процесс оказал продовольственный сектор.

Динамика цен по категориям

Основным фактором снижения общего показателя стало удешевление продуктов. В частности, цены на плодоовощную продукцию упали на 11,5% в годовом выражении. Общая инфляция на продукты питания сократилась до 3,4% против 4,9% в апреле.

Цены на непродовольственные товары остались стабильными — рост составил 2,1% годовых. Также на снижение цен повлияло укрепление белорусского рубля, который в июне прибавил в стоимости 6,1% по сравнению с прошлым годом.

Категория / Показатель Значение (июнь 2026)
Общая инфляция 4,3%
Продукты питания (общая) 3,4%
Плодоовощная продукция -11,5%
Непродовольственные товары 2,1%
Услуги 8,8%

Факторы роста и прогнозы

На фоне общего снижения зафиксирован рост стоимости услуг — до 8,8% (в мае было 8,5%). Специалисты связывают это с ростом заработных плат, который за период с января по май 2026 года составил 7,1%.

Базовая инфляция в июне замедлилась до 4,8% с мая, где она составляла 5,3%. Аналитики ЕАБР ожидают, что по итогам 2026 года уровень инфляции в Белоруссии останется в пределах установленного лимита в 7%.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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