Цены в Белоруссии пошли вниз: определенные товары обвалились в стоимости за последние годы

Годовая инфляция в Белоруссии по итогам июня 2026 года снизилась до 4,3%. Это минимальное значение за последние два с половиной года — с октября 2023 года. Данные приводит Евразийский банк развития (ЕАБР).
Для жителей страны замедление инфляции означает снижение темпов роста цен на товары и услуги. Наибольшее влияние на этот процесс оказал продовольственный сектор.
Основным фактором снижения общего показателя стало удешевление продуктов. В частности, цены на плодоовощную продукцию упали на 11,5% в годовом выражении. Общая инфляция на продукты питания сократилась до 3,4% против 4,9% в апреле.
Цены на непродовольственные товары остались стабильными — рост составил 2,1% годовых. Также на снижение цен повлияло укрепление белорусского рубля, который в июне прибавил в стоимости 6,1% по сравнению с прошлым годом.
|Категория / Показатель
|Значение (июнь 2026)
|Общая инфляция
|4,3%
|Продукты питания (общая)
|3,4%
|Плодоовощная продукция
|-11,5%
|Непродовольственные товары
|2,1%
|Услуги
|8,8%
На фоне общего снижения зафиксирован рост стоимости услуг — до 8,8% (в мае было 8,5%). Специалисты связывают это с ростом заработных плат, который за период с января по май 2026 года составил 7,1%.
Базовая инфляция в июне замедлилась до 4,8% с мая, где она составляла 5,3%. Аналитики ЕАБР ожидают, что по итогам 2026 года уровень инфляции в Белоруссии останется в пределах установленного лимита в 7%.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.