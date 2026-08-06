От дачных скатертей до подиума: как клетка виши стала главным принтом лета

Клетка виши, долгое время считавшаяся атрибутом дачного быта и кухонного текстиля, внезапно возглавила списки главных трендов сезона. Дизайнеры пересмотрели отношение к принту, который раньше ассоциировался исключительно с ретро-стилистикой или загородными пикниками. Сегодня этот графичный рисунок стал символом "новой простоты", вытесняя сложные орнаменты и нарочитую роскошь.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в платье

Почему простота вытесняет сложный декор

Интерес к двухцветной клетке возник на фоне усталости от перенасыщенных образов. После доминирования сложных силуэтов и агрессивных принтов мода развернулась в сторону лаконичности. Клетка виши обладает уникальной способностью: она оживляет комплект, добавляя ему динамики, но при этом не перегружает визуальное восприятие. Этот принт выглядит расслабленно и органично сочетается с базовыми элементами гардероба.

"Популярность клетки виши объясняется её универсальностью. Она идеально дополняет актуальные силуэты сезона, позволяя создавать образы, которые выглядят стильно без лишних усилий", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Как носить виши в 2026 году и не выглядеть старомодно

Несмотря на историческую связь с эпохой пятидесятых и образами Брижит Бардо, современное прочтение клетки виши исключает театральность. Дизайнеры отказались от избыточно пышных юбок в пользу свободных рубашек, минималистичных платьев прямого кроя и объемных брюк. Чтобы принт не выглядел как костюм для ретро-вечеринки, его необходимо сочетать с подчеркнуто современными вещами: грубой обувью, кожаными аксессуарами или лаконичными украшениями из металла.

"Клетка виши — это отличная база для тех, кто хочет адаптировать знакомые тренды под современные реалии. Важно избегать буквальных повторов образов прошлого и делать ставку на свободный крой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Правила выбора: цвет, размер и масштаб клетки

Результат стилизации во многом зависит от характеристик самого принта. Мелкая и средняя клетка в приглушенных тонах — шоколадном, оливковом, небесно-голубом или сливочном — выглядит наиболее благородно. Крупная и слишком контрастная клетка часто визуально расширяет фигуру и создает ненужный драматический эффект. Для городского гардероба оптимальны монохромные сочетания или пастельная гамма, которая подчеркивает легкость ткани.

"При выборе вещей с принтом виши обращайте внимание на состав ткани. Натуральный хлопок или лен с таким рисунком смотрятся гораздо эффектнее, чем синтетика, и лучше держат форму изделия", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ошибка при выборе виши Рекомендация эксперта Излишне приталенный крой в стиле 50-х Выбирайте оверсайз или прямой лаконичный силуэт Кислотные и неоновые цвета клетки Отдавайте предпочтение природным и пастельным оттенкам Сочетание с кружевом и рюшами Комбинируйте с кожей, денимом или минималистичным льном

Ответы на популярные вопросы о клетке виши

Кому больше всего подходит клетка виши?

Этот принт универсален, но масштаб клетки стоит подбирать под тип фигуры: миниатюрным девушкам лучше подходит мелкий рисунок, а более высоким — средний масштаб.

Можно ли носить виши в офисе?

Да, если выбрать рубашку или юбку-карандаш в спокойной цветовой гамме (черно-белой или темно-синей) и сочетать её с однотонным жакетом.

С какими аксессуарами принт выглядит современно?

Лучше всего работают контрастные фактуры: плетеные сумки, кожаные вьетнамки или замшевые аксессуары.

Актуальна ли клетка виши для осени?

Тренды позволяют носить виши и в межсезонье, выбирая более плотные ткани и глубокие оттенки: винный, изумрудный или кофейный.

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