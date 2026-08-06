Отходя от сухого минимализма: 6 ключевых трендов сезона осень–зима 2026/27

Мировые подиумы уже определили эстетику холодного сезона 2026/27, предложив радикальный уход от наскучившего минимализма в сторону сложной фактурности и глубоких природных оттенков. Дизайнеры пересмотрели концепцию "тихой роскоши", сделав её более тактильной и уютной, что позволяет внедрять подиумные решения в повседневную жизнь без кардинальной смены имиджа.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в пальто

Новая романтика: перья, вышивка и алый цвет

Женственные силуэты возвращаются в гардероб, но в более благородном и сдержанном прочтении. Вместо инфантильности на первый план выходят мягкие драпировки, летящие ткани и деликатная прозрачность. Акценты в виде вышивки, бахромы и перьев теперь не считаются прерогативой исключительно вечерних выходов — их можно встретить в деталях верхней одежды и трикотажа.

"Главным цветом этого направления становится красный — от глубокого винного до алого. Чтобы сделать образ выразительнее, достаточно одной детали в этой гамме", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Футуристичный блеск: замена привычному серебру

Металлизированные фактуры перестают быть прямолинейными. В сезоне 2026/27 дизайнеры отказываются от классического золота и серебра в пользу сложных, холодных оттенков: темного хрома, графита, стали и морозной сирени. Такие материалы лучше всего работают в качестве акцентов — это может быть стилизация блестящих вещей через аксессуары, обувь или одну акцентную деталь, например, юбку жесткого кроя.

Трансформация "тихой роскоши"

Популярный тренд quiet luxury эволюционирует, расширяя свою палитру. На смену стерильному белому и бежевому приходят глубокие "вкусные" тона: шоколадный, карамельный, тауп и серо-оливковый. Основная ценность по-прежнему заключается в отсутствии логотипов, безупречной посадке и премиальном качестве материалов. Это идеальный период, чтобы выбрать юбку или брючный костюм из кашемира или тонкой шерсти, которые прослужат годы.

Палитра дикого леса: мох, хвоя и кора

Природные цвета становятся базой для создания дорогих и спокойных образов. Оттенки влажной земли, лесного ореха, хвои и мха наиболее эффектно раскрываются на фактурных материалах: замше, вельвете и твиде. Эти тона легко сочетаются между собой, создавая гармоничный визуальный ряд без лишней пестроты.

Интеллектуальный синий вместо черного

Темно-синий цвет официально признан полноценной альтернативой черному. Чернильный, сапфировый и оттенок морской глубины выглядят мягче у лица и позволяют создавать более сложные цветовые комбинации. Это универсальный выбор для пальто, деловых костюмов и базового трикотажа.

Эстетика 70-х: замша и уютная многослойность

Ностальгия по 1970-м годам принесла в моду расслабленность и комфорт. В тренде объемные кардиганы, широкие брюки, длинные шарфы и пальто свободного кроя. Чтобы образ выглядел современно, стоит комбинировать разные фактуры в одной гамме, например, сочетать гладкую кожу с ворсистой шерстью или грубым вельветом.

"Эстетика 70-х — это прежде всего про комфорт и многослойность. Главное — сохранять правильные пропорции, чтобы объемные вещи не 'съедали' фигуру", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Устаревшая привычка / модель Актуальное решение на сезон 2026/27 Черный как единственный базовый цвет Темно-синий, шоколадный или графитовый Глянцевое серебро и золото Холодный хром, сталь и металлизированная сирень Инфантильная романтика (розовый, рюши) Драпировки, вышивка и перья в глубоких тонах Жесткий минимализм в бежевом цвете Мягкая многослойность и природная палитра (мох, кора)

Ответы на популярные вопросы о трендах осени

Какие вещи станут лучшей инвестицией в этом сезоне?

Стилисты рекомендуют обратить внимание на длинное шерстяное пальто, замшевую сумку, трикотажное платье макси и широкий шарф. Эти элементы легко комбинируются с имеющейся базой.

Чем заменить черный цвет в гардеробе, чтобы освежить образ?

Лучшей альтернативой станет "интеллектуальный синий" (чернильный, полночный). Он обладает той же строгостью, но выглядит благороднее и меньше подчеркивает возрастные изменения кожи.

Как носить металлик и не выглядеть слишком ярко?

Используйте правило одного акцента: если выбираете юбку с эффектом холодного хрома, сочетайте её с максимально спокойным матовым трикотажем — серым кашемировым свитером или белой рубашкой.

Какие материалы лучше всего отражают тренд на природные цвета?

Цвета осеннего леса (хвоя, мох, земля) наиболее выигрышно смотрятся на материалах с выраженной текстурой: замше, вельвете, твиде и грубой вязке.

Читайте также