Отходя от сухого минимализма: 6 ключевых трендов сезона осень–зима 2026/27

Мировые подиумы уже определили эстетику холодного сезона 2026/27, предложив радикальный уход от наскучившего минимализма в сторону сложной фактурности и глубоких природных оттенков. Дизайнеры пересмотрели концепцию "тихой роскоши", сделав её более тактильной и уютной, что позволяет внедрять подиумные решения в повседневную жизнь без кардинальной смены имиджа.
Женственные силуэты возвращаются в гардероб, но в более благородном и сдержанном прочтении. Вместо инфантильности на первый план выходят мягкие драпировки, летящие ткани и деликатная прозрачность. Акценты в виде вышивки, бахромы и перьев теперь не считаются прерогативой исключительно вечерних выходов — их можно встретить в деталях верхней одежды и трикотажа.
"Главным цветом этого направления становится красный — от глубокого винного до алого. Чтобы сделать образ выразительнее, достаточно одной детали в этой гамме", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Металлизированные фактуры перестают быть прямолинейными. В сезоне 2026/27 дизайнеры отказываются от классического золота и серебра в пользу сложных, холодных оттенков: темного хрома, графита, стали и морозной сирени. Такие материалы лучше всего работают в качестве акцентов — это может быть стилизация блестящих вещей через аксессуары, обувь или одну акцентную деталь, например, юбку жесткого кроя.
Популярный тренд quiet luxury эволюционирует, расширяя свою палитру. На смену стерильному белому и бежевому приходят глубокие "вкусные" тона: шоколадный, карамельный, тауп и серо-оливковый. Основная ценность по-прежнему заключается в отсутствии логотипов, безупречной посадке и премиальном качестве материалов. Это идеальный период, чтобы выбрать юбку или брючный костюм из кашемира или тонкой шерсти, которые прослужат годы.
Природные цвета становятся базой для создания дорогих и спокойных образов. Оттенки влажной земли, лесного ореха, хвои и мха наиболее эффектно раскрываются на фактурных материалах: замше, вельвете и твиде. Эти тона легко сочетаются между собой, создавая гармоничный визуальный ряд без лишней пестроты.
Темно-синий цвет официально признан полноценной альтернативой черному. Чернильный, сапфировый и оттенок морской глубины выглядят мягче у лица и позволяют создавать более сложные цветовые комбинации. Это универсальный выбор для пальто, деловых костюмов и базового трикотажа.
Ностальгия по 1970-м годам принесла в моду расслабленность и комфорт. В тренде объемные кардиганы, широкие брюки, длинные шарфы и пальто свободного кроя. Чтобы образ выглядел современно, стоит комбинировать разные фактуры в одной гамме, например, сочетать гладкую кожу с ворсистой шерстью или грубым вельветом.
"Эстетика 70-х — это прежде всего про комфорт и многослойность. Главное — сохранять правильные пропорции, чтобы объемные вещи не 'съедали' фигуру", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
|Устаревшая привычка / модель
|Актуальное решение на сезон 2026/27
|Черный как единственный базовый цвет
|Темно-синий, шоколадный или графитовый
|Глянцевое серебро и золото
|Холодный хром, сталь и металлизированная сирень
|Инфантильная романтика (розовый, рюши)
|Драпировки, вышивка и перья в глубоких тонах
|Жесткий минимализм в бежевом цвете
|Мягкая многослойность и природная палитра (мох, кора)
Какие вещи станут лучшей инвестицией в этом сезоне?
Стилисты рекомендуют обратить внимание на длинное шерстяное пальто, замшевую сумку, трикотажное платье макси и широкий шарф. Эти элементы легко комбинируются с имеющейся базой.
Чем заменить черный цвет в гардеробе, чтобы освежить образ?
Лучшей альтернативой станет "интеллектуальный синий" (чернильный, полночный). Он обладает той же строгостью, но выглядит благороднее и меньше подчеркивает возрастные изменения кожи.
Как носить металлик и не выглядеть слишком ярко?
Используйте правило одного акцента: если выбираете юбку с эффектом холодного хрома, сочетайте её с максимально спокойным матовым трикотажем — серым кашемировым свитером или белой рубашкой.
Какие материалы лучше всего отражают тренд на природные цвета?
Цвета осеннего леса (хвоя, мох, земля) наиболее выигрышно смотрятся на материалах с выраженной текстурой: замше, вельвете, твиде и грубой вязке.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.