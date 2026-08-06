Элегантность без жертв: как выглядеть дорого и чувствовать себя свободно после 50 лет

После пятидесяти лет многие женщины совершают критическую ошибку в выборе летнего гардероба, отдавая предпочтение чрезмерному удобству в ущерб эстетике. Стремление облегчить образ часто оборачивается покупкой бесформенных вещей, которые не скрывают недостатки, а лишь визуально прибавляют возраст и делают внешность неопрятной.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Женщина в платье

Коварство льна и магия правильных тканей

Натуральный лен считается эталоном летней моды, но после 50 лет он может работать против своей хозяйки. Грубое полотно "мятых" оттенков в сочетании с мешковатым кроем создает неопрятный вид. Чтобы выглядеть статусно, стоит выбирать мерсеризованный лен или смесовые ткани с добавлением вискозы — они мягче драпируются и меньше мнутся. При выборе вещей свободного кроя важно следить за посадкой: даже летящее платье должно четко обозначать линию плеч и запястья.

"Льняные вещи часто лишены формы, что визуально "размывает" фигуру. Рекомендую выбирать модели с четким кроем в плечевом поясе, это мгновенно собирает образ и делает его более дисциплинированным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Цветовая палитра: почему черный больше не стройнит

Привычка носить черный цвет ради иллюзии стройности — еще одна ловушка. В жаркий сезон темные ткани не только притягивают зной, но и безжалостно подчеркивают возрастные изменения кожи, делая лицо бледным и уставшим. Освежить внешность помогут пастельные и природные тона: сливочный, песочный, мятный, лаймовый или пыльно-голубой. Эти оттенки мягко подсвечивают лицо и делают пропорции тела более легкими.

"Светлые, карамельные и молочные оттенки работают как мягкий фильтр для кожи лица. Они нивелируют тени от морщинок, которые черный цвет, напротив, делает максимально заметными", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Опасные детали: от детских принтов до пляжной обуви в городе

Желание казаться моложе через инфантильные детали часто приводит к обратному эффекту. Майки с бабочками, котиками или стразами на взрослой женщине выглядят неуместно. Альтернативой станут плотные однотонные топы с интересным вырезом или лаконичные платья-рубашки, которые уместны в любой ситуации. Также стоит пересмотреть обувной гардероб: резиновые шлепанцы и сандалии на липучках лучше оставить для дачи. Городская среда требует лаконичной обуви с закрытой или фиксированной пяткой и аккуратным мысом.

Брюки и сарафаны: как избежать эффекта "бабушкиного стиля"

Хлопковые брюки с заниженной талией и обилием сборок безнадежно устарели. Современный силуэт — это прямые укороченные модели по росту, без лишнего декора. Осторожность стоит проявить и с сарафанами: обилие рюшей и мелкий цветочек могут превратить элегантную женщину в "милую бабушку". Выбирайте однотонные модели с простой фактурой и дополняйте их городскими сумками: кросс-боди, небольшими тоутами или хобо, отказавшись от текстильных сеток, предназначенных для пляжа.

"Для сохранения современного имиджа после пятидесяти крайне важна чистота линий. Избегайте мелкого дробного рисунка и избыточных воланов, которые перегружают силуэт", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Устаревшая привычка Стильная альтернатива Мешковатый грубый лен Мягкий лен с вискозой, акцент на плечах Черный цвет в жару Сливочный, песочный, мятный оттенки Принты с котиками и стразами Плотные однотонные топы, вырез лодочкой Резиновая пляжная обувь в городе Кожаные сандалии с фиксацией пятки

Ответы на популярные вопросы о летнем стиле после 50

Почему лен иногда выглядит дешево?

Проблема обычно заключается в слишком рыхлом плетении и неудачном цвете (серо-бежевый "грязный" подтон). Такой материал быстро теряет форму. Выбирайте лен с добавками, которые придают ткани благородный блеск и упругость.

Как носить свободные вещи и не выглядеть как в мешке?

Главный секрет — открытые тонкие части тела. Подверните рукава, чтобы показать запястья, или выберите длину, открывающую щиколотки. Также важно, чтобы вещь сидела точно по плечевому шву.

Какие принты допустимы для зрелых женщин?

Вместо "детских" рисунков лучше использовать геометрию, классическую полоску или сдержанную абстракцию. Если любите цветы, пусть это будет крупный, графичный принт на однотонном фоне.

Можно ли носить сумку-сетку в городе?

Сумки-авоськи и пляжные сетки уместны только в очень расслабленных курортных образах. Для города лучше выбрать структурную тканевую сумку или кожаный шоппер, которые держат форму.

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