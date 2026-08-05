Детектив в ювелирной шкатулке: как разоблачить фальшивое золото до похода к ювелиру

Определить подлинность золотых украшений в домашних условиях — задача, требующая внимательности и знания элементарной химии. Хотя бытовые методы не заменяют профессиональную геммологическую экспертизу, они позволяют быстро выявить грубые имитации и бижутерию.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальные кольца на золотой тарелке

Визуальный аудит: на что смотреть в первую очередь

Первичную проверку стоит проводить при естественном дневном свете, так как лампы в магазинах часто скрывают дефекты покрытия. Настоящее золото обладает однородным цветом по всей площади. Особое внимание уделите зонам интенсивного трения: внутренним поверхностям колец, звеньям цепей и застежкам. Если в местах износа проглядывает металл другого оттенка (белый или розоватый), перед вами позолоченная медь или латунь.

"Качественное золотое изделие всегда имеет безупречную обработку: швы должны быть незаметными, а поверхность — идеально гладкой, без раковин или наплывов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Секреты клеймения и государственные стандарты

Наличие клейма — обязательное условие для легальных украшений. В России государственное пробирное клеймо наносится механическим, лазерным или электроискровым способом. Оно должно иметь четкие границы. Размытые цифры или криво стоящий оттиск — признак кустарной подделки. Рядом с пробой всегда располагается именник производителя — четырехбуквенный код, в котором зашифрован год выпуска и инспекция пробирного надзора.

Для разных задач подходят разные сплавы. 585-я проба считается эталоном для повседневных украшений благодаря высокой износостойкости. Изделия 750-й пробы более престижны, но требуют бережного обращения, так как легче царапаются из-за высокого содержания чистого золота. В последнее время в моду возвращаются винтажные вещи, такие как советский янтарь в золотой оправе, где клейма ставились по строгим советским ГОСТам.

Магнит, йод и уксус: химические тесты дома

Золото — диамагнетик, оно не реагирует на магнитное поле. Для теста лучше использовать неодимовый магнит. Если украшение "липнет", значит, в основе сталь или никель. Однако медь и латунь тоже не магнитятся, поэтому одного этого теста недостаточно. Более надежный индикатор — обычный йод. Нанесите каплю на скрытый участок: на золоте высокой пробы йод не оставит следа, а на большинстве подделок моментально образуется темное или светлое пятно.

"При использовании йода важно помнить, что 375-я проба может дать слабую реакцию из-за большого количества меди в составе. Для такой проверки лучше использовать профессиональные реактивы на основе азотной кислоты", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовым процедурам и эстетике Мария Полякова.

Метод проверки Результат оригинала Магнитный тест Полное отсутствие притяжения Проверка йодом Цвет металла не меняется после стирания Уксусная ванночка Металл сохраняет блеск и оттенок Звуковой тест Звонкий, "хрустальный" резонанс при падении

Метод Архимеда и физические свойства сплавов

Плотность золота значительно выше плотности большинства недрагоценных металлов. Для точных вычислений понадобятся ювелирные весы. Сначала взвесьте украшение в воздухе, затем — полностью погруженным в воду. Разделив массу на объем вытесненной воды, вы получите плотность. Для 585-й пробы показатель должен составлять около 12,85-14,5 г/см³. Этот способ не подходит для пустотелых изделий ("дутых" цепей) и украшений с крупными камнями.

"Домашние эксперименты хороши как первичный фильтр, но если вы планируете серьезную инвестицию, доверьтесь профессиональному оборудованию, которое определит состав сплава без повреждения изделия", — резюмировала руководитель салона красоты Марина Кузьмина.

Ответы на популярные вопросы о проверке золота

Почему золото может оставлять черные полосы на коже?

Чаще всего это реакция не самого золота, а примесей (меди или никеля) с компонентами вашей косметики или потом. Также это может указывать на низкую пробу или наличие скрытых примесей в некачественном сплаве.

Безопасно ли проверять золото уксусом?

Для золота 585-й пробы и выше 9% столовый уксус безвреден. Однако если изделие имеет позолоту, она может потемнеть. Категорически нельзя подвергать такому воздействию украшения с жемчугом, кораллами или бирюзой.

Можно ли верить только пробе на изделии?

К сожалению, клеймо можно подделать. Всегда оценивайте совокупность признаков: вес, звук, реакцию на реактивы и репутацию продавца. Покупка в крупных сетях минимизирует риски.

Как быстро отличить позолоту от цельного золота?

Посмотрите на грани и углы под лупой. У позолоченных изделий в этих местах часто видны микроскопические сколы или потертости, сквозь которые проглядывает базовый металл.

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