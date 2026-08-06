Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше чем сторожевые псы: 6 пород кошек, которые превратят дом в неприступную крепость
Реальная экономия топлива: обманчивые методы и скрытые резервы
Детям из Амурской области присудили компенсацию за 164 часа отсутствия воды
В Якутии начали оценивать ущерб от разлива реки Яна в поселках
Число пациентов с высокотехнологичной медпомощью в Хабаровском крае выросло втрое
Хрустящие венгерские лангоши с чесноком: тающее тесто сводит с ума пряным вкусом
Разборка Haval Jolion до каркаса: что на самом деле прячет бюджетный кроссовер
Затяжная сырость превращает крыжовник в пепел: спасём сладкие ягоды за вечер
Американские техногиганты в ловушке: КНР начала тотальную зачистку рынка от софта и железа США

От панка до вечной базы: как стильно носить легендарную косуху в этом сезоне

Моя семья » Красота и стиль

Косуха давно перестала быть атрибутом исключительно байкерской культуры или фанатским мерчем рок-групп. На практике эта куртка превратилась в универсальный инструмент, который помогает выстроить правильный баланс между строгостью и расслабленностью в любом гардеробе. Если вещь подобрана верно, она способна заменить привычный жакет или легкое пальто, не теряя при этом своей актуальности годами. Главное — понимать, как жесткая фактура кожи взаимодействует с другими тканями и цветами.

Молодая женщина в черном кожаном бомбере
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Молодая женщина в черном кожаном бомбере

Черная классика: правила сочетания

Черная кожаная куртка считается самым безопасным вложением средств. Она легко подстраивается под разные задачи, будь то поход в офис или вечерний выход. В повседневных комплектах ее лучше всего комбинировать с простыми джинсами и светлыми футболками. Такой набор выглядит аккуратно и не требует лишних раздумий при сборах.

"Косуха в офисном стиле — это отличный способ сбить лишний пафос с классических брюк. Важно следить, чтобы под курткой не образовывалось лишних заломов от плотной рубашки, поэтому лучше выбирать модели чуть свободного кроя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для создания вечернего образа стоит использовать контраст материалов. Грубая кожа выигрышно подчеркивает нежность шелковых платьев или атласных юбок. Это тот самый секрет, который позволяет выглядеть нарядно, но не слишком торжественно. В таком ансамбле куртка работает как защитный слой, смягчающий излишнюю открытость вечернего наряда.

Коричневая гамма и природные оттенки

Коричневые модели, от шоколадного до песочного, выглядят мягче черных. Они идеально подходят тем, кто предпочитает в одежде теплые тона. Такие куртки хорошо смотрятся с голубым денимом и вещами в бежевой гамме. Правильно подобранный вариант способен освежить цвет лица и сделать образ более уютным.

Цветные модели как акцент

Яркие оттенки — зеленый, бордовый или темно-синий — помогают разнообразить привычный набор вещей. Главный плюс цветной куртки в том, что она сама по себе является центром композиции. Остальные элементы могут быть максимально простыми. Белая куртка добавит лоска, а оливковая — спокойствия. При выборе таких моделей стоит обращать внимание на качество красителя и матовость поверхности.

С металлизированной кожей нужно быть аккуратнее. Она лучше всего уживается с монохромными вещами. Чтобы не перегружать внешний вид, стоит избегать лишнего блеска в аксессуарах. Если на руках сделан акцентный дизайн, куртка должна быть фоном, а не конкурентом по яркости.

Тип сочетания Рекомендация по стилю
С джинсами Выбирайте прямые модели вместо скинни для актуального силуэта
С платьем Используйте легкие, струящиеся ткани для создания контраста
В офис Сочетайте с классическими брюками и лаконичными блузами
С обувью Для длинных прогулок подходят кеды, для встреч — ботильоны

Подбор обуви под разную длину

Выбор обуви зависит от того, какое настроение нужно передать. Кроссовки или кеды делают комплект максимально повседневным и удобным. Если хочется добавить строгости, стоит присмотреться к лоферам или челси. Такой процесс подбора позволяет менять назначение одного и того же наряда за считанные минуты.

"Грубые ботинки на массивной подошве — это проверенный способ подчеркнуть характер кожаной куртки. Однако в сочетании с женственным платьем они работают еще лучше, создавая современный и динамичный образ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

Казаки или сапоги с острым носом подойдут для более характерных выходов. Они визуально вытягивают ногу, особенно если сочетать их с брюками в тон обуви. Высокий каблук в паре с косухой создает дерзкий, но вполне элегантный силуэт, подходящий для вечерних мероприятий.

Ответы на популярные вопросы о стиле

Можно ли носить косуху женщинам зрелого возраста?
Да, это отличная альтернатива классическим пальто. Главное — выбирать модели без избыточного количества металлических шипов и заклепок, отдавая предпочтение качественной гладкой коже.

С чем носить укороченную модель?
Короткие куртки лучше всего работают с вещами на высокой талии. Это могут быть широкие брюки, юбки-миди или платья. Такое решение визуально удлиняет ноги и гармонизирует пропорции.

Как сочетать косуху с многослойностью?
Под свободную куртку можно надеть тонкий джемпер, а поверх него — объемный шарф. Важно, чтобы слои не сковывали движений и не создавали лишней мешковатости в плечах.

Подходит ли косуха для дождливой погоды?
Натуральная кожа требует бережного обращения. Если куртка намокла, ее нельзя сушить на батарее. Достаточно протереть сухой тканью и оставить на вешалке при комнатной температуре.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Садыкова Алия
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Новости спорта
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Пермский край
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Японское качество по цене Лады: старт продаж компактного седана изменил расклад в эконом-классе
Отходя от сухого минимализма: 6 ключевых трендов сезона осень–зима 2026/27
Старые связи дороже денег: General Motors и SAIC закрепили свои позиции в Китае до 2047 года
Французский шарм на вашем участке: создаём объёмный цветник из гортензий, хвои и многолетников
АвтоВАЗ создаст 100 тысяч рабочих мест для развития производства
Руки перестанут дрожать уже на первой неделе: как научиться отжиматься с нуля за 30 дней
Сладкие, как мед, и крупные: 3 десертных сорта голубики для высадки на дачном участке осенью
Без боли и проглатывания зондов: как аудиозапись кишечника поможет лечить депрессию и РПП
Мозг внезапно отказывается бороться: японские ученые нашли виновника фатальной потери воли
Тает на горячих тостах: аппетитный рыбный паштет с жареным луком и творожным сыром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.