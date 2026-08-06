Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг внезапно отказывается бороться: японские ученые нашли виновника фатальной потери воли
Тает на горячих тостах: аппетитный рыбный паштет с жареным луком и творожным сыром
Продажи автомобилей через интернет в России выросли в 4,5 раза
Холодный ветер или изнуряющий зной: в какие месяцы Египет показывает свой худший характер
Залог сладкой ягоды: как омолодить старый крыжовник без вреда для куста
Инспектор просит ключи от вашей машины: законное требование или превышение полномочий
Кошмар на дорогах стал явью: массовые отказы в сервисах предопределили крах привычной схемы ОСАГО
Звездный покров без лишних хлопот: идеальный почвопокровник для сада и садовых дорожек
Элегантность без жертв: как выглядеть дорого и чувствовать себя свободно после 50 лет

Забытая классика кутюра снова на пике: редкая тисненая фактура захватила тренды

Моя семья » Красота и стиль

Фактура под крокодила долго считалась признаком избыточной роскоши, но на деле она работает как отличный инструмент для усложнения простого гардероба. Характерное тиснение и глубокий блеск позволяют даже самой лаконичной вещи выглядеть основательно. Сейчас этот материал перестал быть вызовом и превратился в удобную базу для тех, кто ищет замену гладкой коже.

Девушка в кожаном плаще
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в кожаном плаще

История одного модного бунта

Путь этого материала в высокую моду начался с дерзкого жеста. В начале шестидесятых годов Ив Сен-Лоран представил куртку Chicago, которая в буквальном смысле встряхнула подиумы. Дизайнер взял фактуру, характерную для рабочей и военной одежды, и выполнил ее в самом дорогом исполнении. Это был редкий случай, когда вызывающий материал стал символом статуса без лишней чопорности.

"Тиснение под крокодила обладает уникальной способностью делать любой силуэт архитектурным. Даже мягкий жакет за счет такого рельефа начинает лучше держать форму, что важно для создания собранного образа", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

На практике видно, что такая кожа не требует сложных украшений или ярких цветов. Она сама по себе является мощным акцентом, который вытягивает на себе весь комплект. Главное — заметить, что сегодня акцент сместился с натуральной экзотики на качественные имитации, которые по составу и внешнему виду часто не уступают оригиналам.

Почему тиснение снова в центре внимания

Современные технологии позволяют передавать рисунок чешуек с ювелирной точностью. Это сделало тренд доступным и этичным. Сегодняшний "крокодил" — это не обязательно тяжелое пальто. Это могут быть легкие юбки, брюки или даже тонкие аксессуары. Важный нюанс заключается в том, что рельефная кожа гораздо практичнее гладкой: на ней меньше видны мелкие царапины и заломы, которые неизбежно появляются в процессе носки.

Тот самый секрет популярности фактуры кроется в ее универсальности. Если раньше такие вещи берегли для особых выходов, то сейчас их сочетают с самыми базовыми предметами. Правильно подобранное решение в виде сумки или обуви с тиснением мгновенно переводит обычный комплект из джинсов и футболки в разряд продуманных нарядов.

Как носить крокодиловую фактуру в повседневной жизни

Самое спокойное и верное сочетание — это игра на контрастах. Жесткая кожа под крокодила отлично ладит с мягкой шерстью, кашемиром или хлопком. В глаза бросается то, как выгодно фактура подчеркивает чистоту линий классического пальто или белой рубашки. Если смотреть на вещи проще, то крокодиловая кожа — это просто еще один способ добавить глубины монохромному образу.

Ошибка в образе Грамотный совет
Сочетание нескольких разных принтов животных Оставлять "крокодила" единственным акцентом
Избыток блестящей фурнитуры и страз Выбирать лаконичные формы без лишнего декора
Использование только черного цвета Пробовать шоколадные, винные и темно-синие тона

С этим стоит быть аккуратнее: кожа с активным тиснением не любит конкуренции. Если вы выбрали обувь с таким рисунком, лучше отказаться от колготок с узором или слишком ярких носков. Весь вариант стилизации должен работать на то, чтобы выделить одну главную деталь. На деле же выходит, что крокодиловая фактура — это самый быстрый способ сделать гардероб статусным без лишних затрат времени на ошибки при подборе сложных комбинаций.

Ответы на популярные вопросы о стиле

С чем лучше всего сочетать куртку под крокодила?

Оптимальным выбором станут вещи из матовых тканей: классические джинсы, шерстяные брюки или трикотажные платья. Контраст фактур делает образ объемным и интересным.

Не выглядит ли такая кожа слишком старомодно?

Эффект старины пропадает, если выбирать современные фасоны. Кроп-куртки, оверсайз-жакеты или грубые ботинки с таким тиснением смотрятся актуально.

Какие цвета в этом тренде самые практичные?

Помимо черного, стоит обратить внимание на темно-коричневый и глубокий серый. Они подчеркивают сложность рисунка, но не выглядят так агрессивно, как яркие оттенки.

Можно ли носить крокодиловую кожу в офис?

Да, если это аксессуары (сумка, ремень) или обувь. Они добавят строгому деловому костюму нужный акцент, не нарушая правил приличия.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Военные новости
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Овощи
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Тает на горячих тостах: аппетитный рыбный паштет с жареным луком и творожным сыром
Продажи автомобилей через интернет в России выросли в 4,5 раза
Холодный ветер или изнуряющий зной: в какие месяцы Египет показывает свой худший характер
Залог сладкой ягоды: как омолодить старый крыжовник без вреда для куста
Инспектор просит ключи от вашей машины: законное требование или превышение полномочий
Забытая классика кутюра снова на пике: редкая тисненая фактура захватила тренды
Кошмар на дорогах стал явью: массовые отказы в сервисах предопределили крах привычной схемы ОСАГО
Звездный покров без лишних хлопот: идеальный почвопокровник для сада и садовых дорожек
Элегантность без жертв: как выглядеть дорого и чувствовать себя свободно после 50 лет
Золотистый минтай на сковороде: как правильно подготовить филе для безупречной корочки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.