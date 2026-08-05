Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудник вуза в Алтайском крае зачислил 97 фиктивных студентов на бюджет
Бали подождет: как поехать к тёплому морю в сентябре и не оставить в агентстве состояние
Губернатор Кировской области передал новый дом семье учителей в селе Рождественском
Надбавки до 22 тысяч: как получить поддержку в Приморье?
Ссора из-за украденного вокала: поступок Дмитриенко заставил коллегу удалить все обвинения
Ламинат требует нежности: всего одна ошибка в уборке навсегда оставит швы вздутыми
Контроль за такси в Башкортостане полностью переходит в цифровой формат
В Пензе и области возможны сбои в электроснабжении из-за долгов СНТ
Вместо подтянутого живота боль в спине: три фатальные ошибки при прокачке пресса

Взгляд без усталости: как раз и навсегда сгладить границы между щекой и зоной вокруг глаз

Моя семья » Красота и стиль

Малярные мешки, или суфы, часто становятся неприятным сюрпризом, появляясь на лице уже в 25-30 лет. В отличие от обычных утренних отёков, эти скуловые припухлости не исчезают после чашки кофе или прохладного умывания. Они не связаны напрямую с количеством выпитой на ночь воды или качеством сна, так как их природа кроется в анатомических особенностях средней трети лица. 

Ледяная ванна для лица
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледяная ванна для лица

Почему появляются малярные мешки: генетика и анатомия

Термин "суфы" происходит от французского souffle — вздутие. Это жировая клетчатка, локализованная в области скуловой кости. В норме она удерживается малярной связкой, которая выполняет роль плотного фиксатора. Однако под воздействием гравитации, наследственных факторов или возрастного снижения синтеза коллагена связка растягивается. Ткани начинают провисать, образуя характерную подушечку, которая становится особенно заметной при мимической активности.

"С годами ткани теряют эластичность, а жировые пакеты смещаются вниз. Если к этому добавляется плохая работа лимфатической системы, в зоне скул задерживается жидкость, формируя стойкий отек", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Важно учитывать, что состояние кожи напрямую влияет на выраженность суфов. Например, неправильный уход за кожей, провоцирующий воспаления или сухость, делает ткани менее плотными, что визуально усугубляет проблему. Генетическая предрасположенность — форма скуловых костей и плотность клетчатки — также определяет, столкнетесь ли вы с этой проблемой в раннем возрасте.

Как отличить суфы от грыж и временных отёков

Для правильного выбора методики коррекции необходимо точно локализовать проблему. Обычный отек, вызванный соленой пищей, нестабилен: он достигает пика утром и практически исчезает к вечеру. Жировые грыжи нижнего века располагаются непосредственно под глазами. Малярные мешки всегда находятся ниже — на самой скуле, и имеют четкую нижнюю границу.

Признак / Тип проблемы Рекомендация / Лайфхак
Утренний отек (вода) Лимфодренаж, контроль соли, легкий массаж роллером.
Грыжи нижнего века Консультация хирурга, блефаропластика, заполнение носослезной борозды.
Малярные мешки (суфы) Аппаратный лифтинг (SMAS), укрепление связок, филлеры.
Снижение тонуса кожи Стимуляция коллагена, RF-лифтинг, мезотерапия.

Косметологические способы коррекции без скальпеля

Если изменения выражены умеренно, косметология предлагает ряд методик для укрепления тканей. Эффективно работают аппаратные технологии, такие как SMAS-лифтинг, который воздействует на связочный аппарат с помощью ультразвука, буквально "подшивая" ткани изнутри. Микротоковая терапия и профессиональный массаж помогают наладить лимфоотток, что делает валики менее объемными.

"Полностью убрать анатомически обусловленные малярные мешки кремами невозможно. Косметика может лишь улучшить тургор кожи, но корень проблемы лежит глубже — в связках и жировых пакетах", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

В некоторых случаях оправдано применение филлеров. Они не удаляют мешок, но сглаживают перепады рельефа, делая переход от скулы к щеке более плавным. Однако важно помнить о качественном очищении: иногда забитые поры и остатки макияжа провоцируют микроотеки, поэтому важно знать, нужно ли смывать очищающие средства до конца, чтобы не перегружать кожу.

Когда пора к хирургу: радикальные методы решения

Хирургическое вмешательство рассматривается в случаях, когда консервативные методы не приносят результата. Пластические хирурги применяют методы перераспределения жировой ткани или эндоскопический лифтинг средней зоны лица. Это позволяет не просто "отрезать лишнее", а вернуть ткани в их первоначальное положение, обеспечивая долгосрочный эффект омоложения.

"При выраженных возрастных изменениях, когда связочный аппарат серьезно растянут, помочь может только комплексная коррекция. Это может быть сочетание блефаропластики и подтяжки средней трети лица", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Ответы на популярные вопросы о малярных мешках

Может ли диета помочь избавиться от суфов?

Только частично. Если мешки становятся заметнее из-за отеков, ограничение соли и сахара уменьшит задержку воды, и припухлости станут менее выраженными. Однако на саму жировую ткань и связки питание не влияет.

Правда ли, что фейсбилдинг убирает малярные мешки?

Нет, активная гимнастика для лица может даже усугубить ситуацию. Чрезмерное напряжение мышц иногда приводит к еще большему растяжению связок, фиксирующих малярный жир.

Помогают ли патчи при этой проблеме?

Патчи работают только с эпидермисом. Они могут временно увлажнить кожу и слегка осветлить зону под глазами, но они физически не способны проникнуть к скуловой связке и подтянуть её.

Зависит ли появление суфов от веса человека?

Связь не прямая. Часто при резком похудении малярные мешки становятся заметнее, так как уходит поддерживающий объем из других зон лица, и "провалы" под суфами становятся глубже.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Бархатный варенец из XVI века: божественный десерт со сливочно-карамельным вкусом
Высокоскоростная магистраль сократит путь между Москвой и Петербургом до двух часов
Качество воды в Уфе контролируется после дождей
Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы
Ремонт участка трассы М-5 "Урал" завершили на четыре месяца раньше срока
Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи
В новгородском посёлке решили не менять расписание рейсов № 102д и № 120
Якутия заготовила почти 80 тысяч тонн сена для предстоящей зимы
Зелёный куст скрывает гигантский урожай: как заставить клубни картофеля набирать вес в августе
Химия позади, но легче не стало: новый этап лечения бьёт по самочувствию Лерчек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.