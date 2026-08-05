Классика вернулась с новым лицом: 7 актуальных головных уборов для осени 2026 года

Осенний сезон 2026 года возвращает в гардероб забытую классику, адаптируя её под современные требования комфорта. Главным вызовом для модниц станет поиск баланса между защитой от холода и сохранением актуального силуэта.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовый берет

В этом году головные уборы перестают быть лишь функциональным дополнением: они задают тон всему образу, будь то строгий деловой выход или расслабленный городской стиль. Правильно подобранный аксессуар способен полностью преобразить привычные тренды платьев, превращая базу в подиумный лук.

Ретро-акценты: Клош, федора и береты

Цикличность моды вновь выводит на авансцену шляпу-клош, чей пик популярности пришелся на 1920-е годы. Современная интерпретация позволяет носить её как в классическом виде, так и с загнутыми полями, что добавляет образу динамики. Если клош требует определенной смелости, то федора остается универсальной инвестицией. Она безупречно сочетается с длинным пальто осень 2026, создавая архитектурный и дорогой силуэт.

Берет — это самый пластичный аксессуар сезона. Он смягчает даже чрезмерно маскулинные или объемные вещи, позволяя сохранить женственность в условиях многослойности

Для тех, кто предпочитает более расслабленные варианты, эксперты рекомендуют обратить внимание на береты из плотной шерсти. Они удерживают форму и не конфликтуют с массивными шарфами. Такой головной убор поможет гармонизировать образ, если в качестве основы выбрано платье-рубашка в сочетании с плотными колготками и высокой обувью.

Уличный стиль: Панамы, кепи и бини

Панамы окончательно закрепились в осеннем гардеробе, сменив легкий хлопок на пушистую ангору и мериносовую шерсть. Их преимущество — глубокая посадка, которая защищает уши от ветра. В то же время кепи и фуражки с короткими козырьками становятся идеальным дополнением к коже и дениму. Смелый стилистический прием сезона — ношение кепи козырьком назад, что придает облику бунтарский характер.

"Выбирая головной убор, не забывайте о состоянии волос. Шерстяные изделия и синтетика могут провоцировать сухость и ломкость, особенно если у вас осветленные пряди", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Шапка-бини остается базой, не претендующей на высокую моду, но незаменимой в быту. В 2026 году ставку стоит делать на качество материала: кашемир и крупная вязка выглядят выигрышнее тонкого трикотажа. К таким шапкам идеально подходят лоферы на массивной подошве и объемные сумки, завершающие утилитарный ансамбль.

Максимальная защита: Балаклавы

Балаклава — самый радикальный тренд, перекочевавший из горнолыжной экипировки на городские улицы. Она обеспечивает бескомпромиссную защиту, но требует тщательного подбора макияжа, так как акцентирует внимание исключительно на глазах.

"При использовании балаклавы или плотно прилегающих шапок важно уделить внимание подготовке лица, чтобы избежать раздражения кожи под плотной тканью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Модель головного убора С чем сочетать для лучшего результата Шляпа-федора Двубортное пальто, сапоги с острым мысом Меховая панама Укороченная куртка, джинсы клеш Кепи козырьком назад Кожаный жакет, массивные кроссовки Шерстяной берет Объемный трикотаж, юбка-миди

Ответы на популярные вопросы о головных уборах

Как подобрать шапку, чтобы не испортить укладку? Выбирайте модели с рыхлой вязкой или аксессуары на размер больше. Шелковый подклад внутри шапки также помогает минимизировать трение и пушение волос. Кому подходят шляпы-клош? Эта модель лучше всего смотрится на лицах с тонкими чертами. Она подчеркивает линию скул и придает образу налет винтажной элегантности. С какими аксессуарами носить панаму осенью? Панама хорошо гармонирует с текстильными аксессуарами. Попробуйте добавить саквояжи и клатчи четкой геометрической формы для контраста с мягкой фактурой головного убора. Правда ли, что берет подходит любому типу лица? Да, за счет возможности менять его положение (сдвигать на бок, назад или на лоб) можно скорректировать пропорции лица и найти свой идеальный угол.

Экспертная проверка: трихолог Оксана Левченко, дерматокосметолог Илья Руднев