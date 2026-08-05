Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С дымком и без майонеза: сочная домашняя шаурма с соусом барбекю и копченым сыром
Тайный язык подарков: почему собака приносит вам тапки, ветки и любимые игрушки
Невероятная ягодная кислинка и дымный аромат: готовим густой соус к мясо на всю зиму
Ошибки, о которых молчат: как обычная губка превращает чистую посуду в рассадник бактерий
Модель Курта Гёделя 1949 года: как уравнения Эйнштейна допустили петли времени
Меньше заботы — больше зелени: шпаргалка по уходу за самыми живучими комнатными растениями
Взлом спортивной рутины: 6 простых шагов к фигуре мечты, которые работают даже дома
Забудьте про слюну и народные методы: правильная первая помощь при укусе осы
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Скрывают недостатки и мягко подсвечивают лицо: лучшие оттенки одежды для женщин 50+

Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины после 50 лет совершают критическую ошибку, пытаясь спрятать возраст за привычным чёрным цветом. Считается, что он стройнит, однако на практике тёмные оттенки у лица действуют как безжалостный прожектор: они углубляют носогубные складки, подчёркивают пигментацию и придают коже болезненную бледность.

Пыльно-голубая блузка
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пыльно-голубая блузка

Чтобы освежить внешность и стереть следы усталости, важно пересмотреть не только палитру, но и фактуры материалов, ведь неправильно подобранный лён или хлопок могут добавить лишних лет так же быстро, как и неудачный фасон. Переход на светлую гамму и современные лекала позволяет создать визуальный эффект омоложения без радикальных вмешательств.

Почему чёрный проигрывает пастельным тонам

С возрастом кожа теряет естественную яркость, проявляются купероз и неровности тона. Чёрный цвет создает слишком резкий контраст, который лишь акцентирует внимание на текстуре лица. На смену ему приходят оттенки, способные мягко отражать свет. Пыльно-голубой, мятный, сливочный и карамельный работают по принципу "фотошопа" в реальной жизни: они нейтрализуют тени от морщин и придают коже здоровое сияние.

"Замена чёрного на светлый графит или песочные тона мгновенно меняет восприятие образа. Приглушённые цвета воспринимаются психикой как более комфортные, они ассоциируются с натуральным освещением, что делает внешность мягче", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Важно помнить, что даже самый удачный цвет не спасет ситуацию, если вещь сидит бесформенным мешком. Визуальная коррекция роста и правильные пропорции тела остаются фундаментом элегантности. Вместо того чтобы кутаться в огромные балахоны, стоит выбирать крой, который обозначает линию плеч и запястья.

Лён и хлопок: как не превратить образ в "бабушкин" стиль

Лён — коварный материал. Слишком грубая, "мятая" фактура в сочетании с невнятным серо-бежевым цветом создаёт неопрятный вид. Чтобы выглядеть дорого, выбирайте мерсеризованный лён или составы с добавлением вискозы — они меньше мнутся и имеют благородный отлив. При выборе летних вещей стоит учитывать удачный крой: изделие должно держать форму, а не висеть тряпкой.

Особое внимание уделите низу. Устаревшие брюки с заниженной талией из 90-х визуально укорачивают ноги и подчеркивают малейшие недостатки фигуры. Современная альтернатива джинсам - это прямые укороченные модели из плотных тканей, которые деликатно облегают силуэт, не создавая лишних сборок в области живота.

Аксессуары и обувь: уходим от пляжной эстетики в городе

Резиновые шлепанцы и сетчатые сумки уместны только на побережье. В городской среде такая расслабленность превращается в небрежность. Для элегантного образа в 50+ необходима лаконичная обувь с фиксацией пятки и аккуратным носом. Это не только вопрос эстетики, но и советы стилиста по сохранению правильной осанки.

"Сумка должна быть структурированной. Небольшая тоут или кросс-боди из качественной кожи или плотного текстиля соберет образ воедино, в то время как мягкая авоська его окончательно разрушит", — отметила для Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Устаревшая привычка Стильное решение после 50
Черный total-look летом Пыльно-голубой, сливочный, лаймовый
Бесформенные сарафаны в цветочек Однотонные платья с акцентом на талии
Майки с детскими принтами Лаконичные топы на широких бретелях
Обувь на липучках (спортивного типа) Кожаные сандалии с закрытой пяткой

Ответы на популярные вопросы о летнем гардеробе 50+

Чем заменить черный, если хочется выглядеть стройнее?

Используйте глубокий графитовый, темно-синий или оливковый. Эти цвета сохраняют стройнящий эффект, но не дают такой резкой тени на лицо, как радикальный черный.

Как носить лен, чтобы не выглядеть неопрятно?

Выбирайте смесовые ткани (лен + шелк или лен + вискоза). Они держат форму и меньше подвержены глубоким заломам, которые часто дешевят образ.

Какой длины должны быть идеальные летние брюки?

Лучше всего работают модели длиной 7/8, открывающие щиколотку. Это самая тонкая часть ноги, демонстрация которой всегда добавляет легкости и изящества.

Можно ли носить яркие цвета, например, лаймовый?

Да, яркие оттенки отлично освежают, если они отделены от лица нейтральной базой или используются в аксессуарах. Лаймовый и мятный — фавориты антивозрастного гардероба.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Домашние животные
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Авто
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Последние материалы
Модель Курта Гёделя 1949 года: как уравнения Эйнштейна допустили петли времени
Меньше заботы — больше зелени: шпаргалка по уходу за самыми живучими комнатными растениями
Взлом спортивной рутины: 6 простых шагов к фигуре мечты, которые работают даже дома
Забудьте про слюну и народные методы: правильная первая помощь при укусе осы
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Секрет пышных шапок и ярких бутонов: простой способ вернуть гортензии истинную красоту
Защита от обрыва ремня ГРМ: как новая архитектура моторов Lada спасает от дорогого ремонта
Румяная корочка, пропитанный рис: сытный ужин для всей семьи без лишней посуды
Убойный комплекс без гантелей: 3 варианта планки против дряблой кожи на руках и животе
Без варки и стерилизации: как за 15 минут сделать ядреную свекольную хреновину на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.