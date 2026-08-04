Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минстрой и ЖКХ Республики Коми представил проект стоимости квадратного метра жилья
В Северной Осетии обновят десять центров занятости населения до конца 2026 года
В Курске проверят готовность 65 образовательных учреждений к учебному году
Эпоха беззаботного роста закончилась: Porsche запускает масштабную перестройку бизнеса
Все виды топлива возвращаются в продажу на заправках АТАН и ТЭС в Севастополе
Мошенники рассылают бизнесу Брянска фейковые уведомления о проверках
Самарская область вошла в десятку лидеров рейтинга инновационного развития РФ
Не бег и не спортзал: ученые нашли простой способ быстрее избавиться от жира на животе
Мозг стареет не целиком: ученые выяснили, какие его участки сдают позиции быстрее других

Брови, как из салона: домашняя косметичка создаст стильное впечатление без суеты

Моя семья » Красота и стиль

Оформление бровей превратилось в отдельное направление, где выбор инструментов часто ограничен лишь бюджетом и личными предпочтениями. Чтобы не тратить время и средства на лишние продукты, стоит сфокусироваться на средствах, которые дают естественный результат и помогают поддерживать форму в течение дня.

Ухоженные брови
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Ухоженные брови

Что внутри

  • Инструменты для прорисовки формы
  • Текстуры для создания объема
  • Средства для фиксации и ламинирования
  • Комбинированные продукты
  • Как сделать правильный выбор

Инструменты для прорисовки формы

Для детальной коррекции проплешин и дорисовывания отдельных волосков подходят продукты с тонким грифелем. Карандаш Skinny Eyebrow от Judydoll оснащен треугольным наконечником, который позволяет имитировать естественный рост бровей. Похожий функционал предлагает ультратонкий карандаш Infaillible Brows от L'Oreal Paris — его часто используют профессионалы для создания эффекта густоты на редких участках.

Если требуется эффект салонного окрашивания, стоит рассмотреть подводку-маркер Eyebrow Marker от Pupa. Ее тонкий аппликатор обеспечивает точность линий, что удобно при создании как дневного, так и вечернего макияжа. В качестве завершающего штриха для акцентирования нижней границы можно применить стик для контурирования от Rink, который помогает сделать линию брови более четкой.

Тип продукта Для каких задач
Карандаш Точечная коррекция и прорисовка волосков
Тени и пудра Создание мягкого градиента и объема
Гели и туши Фиксация направления и укладка волосков

Текстуры для объема и фиксации

Для создания градиентов и заполнения пространства без четких линий лучше использовать тени, например, Icon Brows от Art-Visage или пудру Goof Proof Brow Filling Powder от Benefit. Они позволяют регулировать насыщенность цвета, что важно для естественного вида. Тем, кто ищет стойкий результат и высокую степень контроля, подойдет крем-помада Dipbrow от Anastasia Beverly Hills — она эффективна в условиях высокой влажности.

Для укладки и фиксации волосков существуют специализированные гели. Гель Lamination Brow Gel от Divage создает эффект ламинирования без следов липкости. Обладательницам жестких бровей или тем, кто хочет сэкономить время на макияже, подойдет тушь Speedy Skinny Browcara от Peripera, которая одновременно прокрашивает и фиксирует форму.

Если же хочется получить все функции в одном флаконе, оптимальным решением станут комбинированные средства. Карандаш-гель Build-A-Brow от Maybelline New York сочетает в себе заполняющий пигмент и фиксирующий гель, что сокращает время на оформление бровей.

"При выборе продуктов для бровей важно учитывать исходную густоту и структуру волосков. Обладательницам редких бровей лучше отдавать предпочтение маркерным текстурам с тонким наконечником для имитации волосков, тогда как обладательницам густых бровей достаточно прозрачного или оттеночного фиксирующего геля для поддержания формы", — подчеркнула визажист Анастасия Коршунова.

"Правильно подобранные текстуры позволяют визуально сбалансировать черты лица, однако не стоит забывать о грамотном очищении. Помните о важности правильного завершения ритуала после использования стойких средств, чтобы не нарушать защитный барьер кожи", — добавила эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о бровях

Можно ли заменить карандаш для бровей стиком для контурирования?

Стик для контурирования можно использовать для подчеркивания нижней линии брови, чтобы сделать контур более чистым, однако он не заменяет основной пигмент для заполнения пробелов.

Как добиться эффекта естественных бровей?

Используйте тени или пудровые текстуры для создания мягких переходов, а для имитации настоящих волосков выбирайте ультратонкие маркеры или карандаши с твердым грифелем.

Почему стоит выбирать продукты с пометкой "ламинирование"?

Такие гели содержат компоненты для сильной фиксации, которые удерживают волоски в заданном направлении весь день, имитируя салонную процедуру укладки.

Нужно ли смешивать несколько оттенков теней для бровей?

Двухцветные палетки позволяют добиться максимального соответствия натуральному цвету волос, создавая плавный переход от основания к кончику брови.

Читайте также

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Авто
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Они скучают, пока вас нет: 3 породы собак с самой трогательной привязанностью к людям
Собаки
Они скучают, пока вас нет: 3 породы собак с самой трогательной привязанностью к людям
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Миллиарды на детские завтраки: власти Подмосковья пошли на беспрецедентный шаг в соцподдержке
В приграничных районах Курской области восстанавливают 14 социальных объектов
Отключения электричества в Волгограде затронут четыре района города
Средняя зарплата в вакансиях Ростова-на-Дону выросла до 89,5 тысячи рублей
Администрация Рыльска в Курской области разместила бетонные укрытия в местах с высокой проходимостью
Африканская чума свиней обнаружена в селе Привольном на Ставрополье
В Орловской области предложили распространить выплаты беременным на студенток-заочников
В Ленинградской области создали штаб и горячую линию для селлеров Wildberries
Республика Северная Осетия обновляет инфраструктуру центров занятости населения
Ошибка, которую совершают многие женщины: как контроль разрушает любовь и убивает интерес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.