Спасение для блондинок в жаркий сезон: 3 средства, которые сохранят холодный оттенок до осени

Летний зной, агрессивное ультрафиолетовое излучение и мегаполисный смог превращают поддержание холодного блонда в настоящую борьбу за выживание пигмента. Без специфической защиты светлые волосы стремительно теряют влагу, становятся пористыми и приобретают нежелательный медный оттенок.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain осветленные волосы

Тройная формула защиты блонда от Стефани Джонсон

Подбор эффективного ухода для осветленных волос требует баланса между глубоким восстановлением структуры и сохранением чистоты цвета.

Основой ухода выступает фиолетовый шампунь, работающий как мягкий нейтрализатор. Его задача — блокировать проявление желтизны, которая неизбежно возникает под воздействием солнца. Вторым этапом идет интенсивная маска, необходимая для реанимации локонов после контакта с соленой или хлорированной водой. Завершает ритуал несмываемый уход, создающий на поверхности волоса невидимый барьер, предотвращающий испарение влаги.

"При использовании фиолетовых пигментов важно соблюдать время выдержки, чтобы не получить сероватый налет на пористых участках. Летом волосы и так пересушены, поэтому такие средства должны содержать гиалуроновую кислоту или масла", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Почему лето "убивает" светлые оттенки

Солнечное излучение воздействует на искусственный пигмент подобно химическому окислителю. В сочетании с высокой температурой это приводит к разрыхлению кутикулы. В результате чешуйки волоса перестают плотно прилегать друг к другу, и блеск исчезает. Чтобы предотвратить превращение прически в "солому", необходимо внедрять те же принципы, что и в японском ритуале ухода, где акцент сделан на многослойном увлажнении.

"Основная ошибка блондинок летом — игнорирование SPF-средств именно для кожи головы и волос. Ультрафиолет разрушает кератиновые связи, что делает кончики ломкими уже к середине июля", — отметила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Тренды сезона: от холодного пепла к естественному сиянию

В 2026 году индустрия красоты отходит от экстремально белых, "пластиковых" оттенков. В моду возвращается естественность: золотистые, медовые и клубничные нюансы, которые выглядят более здоровыми. Такой подход позволяет реже прибегать к агрессивному обесцвечиванию корней. Однако даже натуральный блонд требует тщательной подготовки, так же как правильно подобранные пептидные средства для лица помогают создать безупречный образ без лишних усилий.

"Сегодня клиенты выбирают техники, которые плавно отрастают. Это экономит бюджет и сохраняет качество волос, позволяя им сиять даже при минимальном использовании стайлинга", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Проблема летом Решение / Лайфхак Появление желтого подтона Использование шампуня с фиолетовым пигментом 1-2 раза в неделю Сухость от морской воды Нанесение маски или масла перед входом в море Выгорание цвета на солнце Несмываемые спреи с УФ-фильтрами и головные уборы

Ответы на популярные вопросы о летнем уходе за блондом

Как часто можно использовать фиолетовый шампунь летом?

Оптимально — каждое третье мытье головы. Слишком частое применение может пересушить осветленные пряди и придать им нежелательный серо-синий нюанс.

Нужно ли менять маску для волос на более тяжелую в жару?

Да, летом волосам нужно больше питания. Выбирайте средства с липидами и аминокислотами, которые заполняют пустоты в структуре волоса, возникшие из-за солнца.

Поможет ли обычная вода защитить волосы в бассейне?

Если намочить волосы пресной водой перед купанием в бассейне, они впитают меньше хлорированной воды, что защитит цвет от позеленения.

Можно ли делать салонное восстановление сразу после отпуска?

Да, это идеальное время для процедур глубокого увлажнения, так как после инсоляции волосы нуждаются в восполнении гидробаланса.

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