Тайны бьюти-чемоданчика: 5 секретных баночек стилиста для феноменального объема волос

Добиться стойкого объема у корней без эффекта склеенных волос — задача, которая часто заводит в тупик даже обладательниц густой шевелюры. Многие привыкли полагаться на агрессивный начес, который травмирует структуру волоса, или заливать прическу лаком, превращая ее в неподвижный "шлем". Профессиональные стилисты давно отказались от таких радикальных мер в пользу интеллектуального стайлинга.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain объем волос

Спреи для текстуры и фиксации

Спрей Queen for a Day от Bed Head (TIGI) стал фаворитом экспертов благодаря полимерам, которые образуют на поверхности волоса тончайшую пленку. Это позволяет не только поднять корень, но и сделать полотно волос визуально более плотным и гладким. Для тех, кто предпочитает максимальную естественность, подойдет неаэрозольный спрей Anti. Gravity от Kevin Murphy. Его формула без масел придает блеск и эластичность, не оставляя ощущения присутствия стайлинга.

"При использовании текстурирующих спреев важно помнить о подготовке: утреннее умывание и качественное очищение кожи головы создают необходимую базу для того, чтобы стайлинг ложился равномерно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Термомоделирование и защита

Если укладка выполняется феном или горячими щипцами, стоит обратить внимание на Flex Pli от L'Oreal Professionnel. Это термоактивный спрей-праймер, который "запоминает" форму при нагреве. Он идеален для создания упругих локонов на тонких волосах, так как абсолютно их не утяжеляет. Чтобы прическа выглядела завершенной, важно уделять внимание не только объему, но и деталям — например, правильно красить ресницы, чтобы взгляд гармонировал с пышной укладкой.

"Использование термозащитных моделирующих средств предотвращает пересушивание. Если волосы уже повреждены, помогут натуральные маски для волос, восстанавливающие липидный слой", — отметила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Пены и муссы для плотности

Классическая пена, такая как Diamond от C: EHKO, остается одним из самых надежных инструментов. Современные формулы содержат пантенол и протеины пшеницы, что превращает стайлинг в этап ухода. Мусс наносят на влажные корни и распределяют по длине для придания волосам пластичности. Это особенно актуально для сложных техник окрашивания, где важно подчеркнуть игру цвета, будь то медный цвет волос или холодный блонд.

Спрей-пудра: эффект экстремального объема

Спрей Volume Panache от L'Oreal Professionnel работает как "начес в баллончике". Это гибрид пудры и лака с матовым финишем, который дает максимальное сцепление волос. Он незаменим, когда нужно быстро освежить прическу и добавить ей высоты. Его также можно использовать как альтернативу сухому шампуню, если требуется убрать излишки себума и мгновенно приподнять корни.

"Для сохранения объема в течение дня важно наносить такие средства строго на прикорневую зону. Избыток пудры на кончиках может лишить волосы блеска и сделать их визуально сухими", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Тип средства Результат и применение Текстурирующий спрей Создает "память" укладки без липкости, подходит для гладких пучков. Термомоделирующий праймер Активируется феном, сохраняет форму локонов на тонких волосах. Спрей-пудра Дает матовый финиш и экстремальный объем, заменяет начес. Ухаживающая пена Уплотняет структуру по всей длине, увлажняет за счет пантенола.

Ответы на популярные вопросы о стайлинге для объема

1. Почему объем опадает через час после укладки?

Основная причина — перебор с уходовыми средствами (маслами, масками) или использование слишком тяжелого стайлинга. Для стойкости важно использовать легкие спреи и наносить их на тщательно очищенную кожу головы.

2. Можно ли создать объем без фена и брашинга?

Да, с помощью сухих текстурирующих спреев или пудры. Они создают микро-сцепление между волосками, позволяя "взбить" прическу пальцами в любой момент.

3. Портит ли волосы ежедневное использование муссов для объема?

Современные профессиональные муссы содержат протеины и витамины, защищающие кутикулу. Главное — тщательно смывать стайлинг в конце дня, чтобы кожа головы "дышала".

4. Как выбрать средство для очень тонких волос?

Ищите неаэрозольные спреи без содержания масел и спирта в начале состава. Они приподнимают корни за счет легких полимеров, не склеивая пряди.

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