Кожа получает удар там, где ждала защиты: после такого ухода солнце оставляет ожоги и пятна

Ретинол и некоторые другие компоненты косметических средств способны резко усилить чувствительность кожных покровов к ультрафиолету, спровоцировав тяжелые повреждения тканей. Дерматолог и косметолог Лариса Сафонова в комментарии для Pravda.Ru объяснила, каких веществ стоит избегать в летнем уходе, чтобы не допустить появления глубоких ожогов и гиперпигментации.

Фото: https://expertcosmo.ru/wp-content/uploads/2023/03/Easy-Ways-to-Improve-Your-Skin-1-scaled-1.jpg Девушка наносит крем на лицо

Специалист выделила три основных ингредиента, которые чаще всего вызывают негативную реакцию эпидермиса на солнечный свет: ретинол, нафтол и этиол. Эти субстанции могут входить в состав различных продуктов — от увлажняющих лосьонов до интенсивных масок. При этом риски возрастают не только при внешнем воздействии, но и при приеме определенных медикаментов внутрь. Своевременное выявление потенциальных раздражителей помогает минимизировать риски ожогов и пигментации при нахождении на улице.

"Средства, содержащие в составе нафтол, этиол или ретинол, повышают чувствительность кожи к солнцу. В летнее время их лучше не использовать. Если же необходимость есть, применять их следует только вечером, а утром обязательно наносить солнцезащитный крем", — отметила Сафонова.

По словам эксперта, последствия пренебрежения этими правилами зависят от длительности применения средств и индивидуальных особенностей организма. В ряде случаев даже кратковременное пребывание под прямыми лучами после использования активной косметики приводит к быстрому повреждению клеток. Чтобы защитить лицо, необходимо четко понимать, как ретинол и кислоты в косметике влияют на защитный барьер в условиях высокой инсоляции.

Многие пользователи опасаются, что механическое воздействие скрабов также может быть опасным. Однако Сафонова выразила сомнение в том, что обычное очищение способно нанести серьезные травмы. Гораздо важнее следить за химическим составом препаратов, так как именно они меняют фоточувствительность. Для сохранения здоровья стоит изучить основные правила летнего ухода за кожей.

"Эти компоненты могут содержаться в разных косметических средствах — кремах, лосьонах, масках. Они повышают чувствительность кожи к солнечным лучам. Степень реакции зависит от длительности применения и индивидуальной чувствительности. В результате могут возникать ожоги или интенсивная пигментация", — пояснила специалист.

Для тех, кто планирует отпуск, критически важно пересмотреть содержимое косметички. Ошибки в подборе средств часто становятся причиной того, что кожа после отдыха покрывается пигментацией, которую сложно вывести в дальнейшем. Кроме того, дерматологи напоминают, что даже качественные фильтры требуют обновления, так как ошибки использования солнцезащитного крема делают защиту неэффективной.

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