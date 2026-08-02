Триумфальное эхо яркой эпохи: как эстетика восьмидесятых обретает второе дыхание

Эстетика 80-х официально захватила мировые подиумы, подтверждая цикличность fashion-индустрии. Возвращение гипертрофированных плеч, кожаных тотал-луков и даже спорных капри требует от современных модниц ювелирной точности в соблюдении пропорций. Главный секрет успеха сегодня — умеренность: чтобы не выглядеть персонажем ретро-фильма, достаточно интегрировать в гардероб лишь одну знаковую деталь, уравновешивая её базовыми вещами.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в пиджаке

Сила плеч и новая элегантность мини

Жакеты с акцентированной линией плеч снова стали фундаментом делового и повседневного гардероба. Современные подплечники работают на создание графичного, уверенного силуэта, но лишены избыточной массивности сорокалетней давности. Такой верх идеально дополняет лаконичные брюки палаццо, которые визуально вытягивают фигуру.

"Сегодняшнее прочтение 80-х — это игра на контрастах. Если вы выбираете экстремальное мини, верх должен быть максимально закрытым: длинные рукава, высокий ворот или даже перчатки. Это делает образ благородным, а не вызывающим", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Леггинсы также покинули пределы фитнес-клубов. В актуальных коллекциях их миксуют с удлиненными жакетами и блузами свободного кроя. Важно помнить, что облегающий низ требует объема сверху, иначе нарушается баланс пропорций одежды, что является одной из самых частых стилистических ошибок.

Кожаный монохром и возвращение капри

Матовая кожа стала ключевым материалом сезона. Дизайнеры предлагают не ограничиваться сумками, а смело надевать кожаные плащи и юбки. Однако стилисты предостерегают от полных комплектов: для города достаточно одной-двух фактурных вещей, чтобы попасть в тренд.

"Возвращение джинсовых капри — самый рискованный тренд. Длина до середины икры коварна, она может визуально укоротить ноги. Чтобы этого избежать, сочетайте их с обувью на небольшом каблуке или максимально изящными балетками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Трансформация денима: от багги до аксессуаров

На смену классическим прямым джинсам приходят расслабленные багги. Они не стесняют движений и отлично ладят как с маскулинными пиджаками, так и с женственными блузами, украшенными бантами. К слову, банты у горловины — еще один привет из прошлого, позволяющий минимизировать использование колье и подвесок.

Акценты: банты, парки и "сияющие" ноги

Неожиданным камбэком стали полупрозрачные телесные колготки с легким блеском. Если последние годы глянец на ногах считался антитрендом, то теперь он снова в фаворе. Главное условие — оттенок должен идеально сливаться с естественным цветом кожи.

Элемент гардероба из 80-х Современное правило стилизации Жакет с подплечниками Сочетать с узким или прямым низом для баланса Леггинсы Носить только с оверсайз блузами или длинными пиджаками Мини-юбка Компенсировать длину закрытым верхом и плотными колготками Джинсы-багги Дополнять приталенным верхом для акцента на талии

Ответы на популярные вопросы о стиле 80-х

1. Как носить объемные плечи и не выглядеть громоздко?

Выбирайте модели с четкой структурой, но из пластичных тканей. Сочетайте такой жакет с обувью на каблуке и открытыми щиколотками — это облегчит силуэт.

2. Кому противопоказаны джинсовые капри?

Капри могут визуально "резать" ногу, поэтому девушкам невысокого роста стоит быть осторожными. Лучше выбирать модели с высокой посадкой и носить их с бежевой обувью.

3. С чем сочетать блузу с бантом, чтобы не выглядеть слишком консервативно?

Снизьте градус серьезности с помощью дерзких кожаных брюк или потертых джинсов. Контраст офисной классики и гранжа — самый актуальный прием.

4. Актуальны ли сейчас яркие неоновые цвета 80-х?

В текущем сезоне дизайнеры отдают предпочтение более глубоким и сложным оттенкам, а также классическому черному в коже. Неон допустим только в мелких аксессуарах.

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