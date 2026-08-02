Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медовый маринад, который пьют до дна: секрет янтарных и хрустящих огурчиков с пикантной горчинкой
Затерянные в загородных травах: почему дача становится для городской кошки новой планетой
Белые пляжи Вьетнама разрывают шаблон: сезон сорвётся без учёта нюансов
Доброе дело оборачивается бедой: одна привычка людей может медленно убивать диких оленей
LADA Niva Travel стала лидером продаж полноприводных авто в России
Миска вместо лекарств: почему правильный рацион помогает разобраться с кожными проблемами животных
Наследники теряют деньги из-за одной записи: как правильно завещать банковские вклады
Образцы с обратной стороны Луны помогли восстановить историю древних космических ударов
Японский козырь против LADA: Toyota Yaris L-X появилась в России с неожиданно низкой ценой

Триумфальное эхо яркой эпохи: как эстетика восьмидесятых обретает второе дыхание

Моя семья » Красота и стиль

Эстетика 80-х официально захватила мировые подиумы, подтверждая цикличность fashion-индустрии. Возвращение гипертрофированных плеч, кожаных тотал-луков и даже спорных капри требует от современных модниц ювелирной точности в соблюдении пропорций. Главный секрет успеха сегодня — умеренность: чтобы не выглядеть персонажем ретро-фильма, достаточно интегрировать в гардероб лишь одну знаковую деталь, уравновешивая её базовыми вещами.

Девушка в пиджаке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка в пиджаке

Сила плеч и новая элегантность мини

Жакеты с акцентированной линией плеч снова стали фундаментом делового и повседневного гардероба. Современные подплечники работают на создание графичного, уверенного силуэта, но лишены избыточной массивности сорокалетней давности. Такой верх идеально дополняет лаконичные брюки палаццо, которые визуально вытягивают фигуру.

"Сегодняшнее прочтение 80-х — это игра на контрастах. Если вы выбираете экстремальное мини, верх должен быть максимально закрытым: длинные рукава, высокий ворот или даже перчатки. Это делает образ благородным, а не вызывающим", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Леггинсы также покинули пределы фитнес-клубов. В актуальных коллекциях их миксуют с удлиненными жакетами и блузами свободного кроя. Важно помнить, что облегающий низ требует объема сверху, иначе нарушается баланс пропорций одежды, что является одной из самых частых стилистических ошибок.

Кожаный монохром и возвращение капри

Матовая кожа стала ключевым материалом сезона. Дизайнеры предлагают не ограничиваться сумками, а смело надевать кожаные плащи и юбки. Однако стилисты предостерегают от полных комплектов: для города достаточно одной-двух фактурных вещей, чтобы попасть в тренд.

"Возвращение джинсовых капри — самый рискованный тренд. Длина до середины икры коварна, она может визуально укоротить ноги. Чтобы этого избежать, сочетайте их с обувью на небольшом каблуке или максимально изящными балетками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Трансформация денима: от багги до аксессуаров

На смену классическим прямым джинсам приходят расслабленные багги. Они не стесняют движений и отлично ладят как с маскулинными пиджаками, так и с женственными блузами, украшенными бантами. К слову, банты у горловины — еще один привет из прошлого, позволяющий минимизировать использование колье и подвесок.

Акценты: банты, парки и "сияющие" ноги

Неожиданным камбэком стали полупрозрачные телесные колготки с легким блеском. Если последние годы глянец на ногах считался антитрендом, то теперь он снова в фаворе. Главное условие — оттенок должен идеально сливаться с естественным цветом кожи.

Элемент гардероба из 80-х Современное правило стилизации
Жакет с подплечниками Сочетать с узким или прямым низом для баланса
Леггинсы Носить только с оверсайз блузами или длинными пиджаками
Мини-юбка Компенсировать длину закрытым верхом и плотными колготками
Джинсы-багги Дополнять приталенным верхом для акцента на талии

Ответы на популярные вопросы о стиле 80-х

1. Как носить объемные плечи и не выглядеть громоздко?

Выбирайте модели с четкой структурой, но из пластичных тканей. Сочетайте такой жакет с обувью на каблуке и открытыми щиколотками — это облегчит силуэт.

2. Кому противопоказаны джинсовые капри?

Капри могут визуально "резать" ногу, поэтому девушкам невысокого роста стоит быть осторожными. Лучше выбирать модели с высокой посадкой и носить их с бежевой обувью.

3. С чем сочетать блузу с бантом, чтобы не выглядеть слишком консервативно?

Снизьте градус серьезности с помощью дерзких кожаных брюк или потертых джинсов. Контраст офисной классики и гранжа — самый актуальный прием.

4. Актуальны ли сейчас яркие неоновые цвета 80-х?

В текущем сезоне дизайнеры отдают предпочтение более глубоким и сложным оттенкам, а также классическому черному в коже. Неон допустим только в мелких аксессуарах.

Читайте также

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Приморский край
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Еда и рецепты
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Цветёт, пока другие сдаются: редкий многолетник украсит дачу с мая до заморозков
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Триумфальное эхо яркой эпохи: как эстетика восьмидесятых обретает второе дыхание
Медовый маринад, который пьют до дна: секрет янтарных и хрустящих огурчиков с пикантной горчинкой
Затерянные в загородных травах: почему дача становится для городской кошки новой планетой
Белые пляжи Вьетнама разрывают шаблон: сезон сорвётся без учёта нюансов
Доброе дело оборачивается бедой: одна привычка людей может медленно убивать диких оленей
LADA Niva Travel стала лидером продаж полноприводных авто в России
Миска вместо лекарств: почему правильный рацион помогает разобраться с кожными проблемами животных
Наследники теряют деньги из-за одной записи: как правильно завещать банковские вклады
Образцы с обратной стороны Луны помогли восстановить историю древних космических ударов
Японский козырь против LADA: Toyota Yaris L-X появилась в России с неожиданно низкой ценой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.