Шкаф уже готов к холодам: главные тренды осени прячутся среди вещей, которые давно знакомы

Сезон осень–зима 2026–2027 диктует отказ от безликого оверсайза в пользу выразительных силуэтов и тактильных фактур. Дизайнеры мировых столиц моды единогласно возвращают на подиумы подчеркнутую талию, драматичные принты и сложный трикотаж, предлагая использовать одежду не просто как защиту от холода, а как центральный элемент личного высказывания.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модный женский образ на осень

Главный секрет актуального образа теперь кроется в игре контрастов: сочетании строгого кроя с воздушными тканями и интеграции привычных базовых вещей в многослойные комплекты с необычными пропорциями.

Пальто как фундамент образа

В новом холодном сезоне верхняя одежда перестает быть нейтральным дополнением. В центре внимания — модели с гипертрофированными плечами, высокими воротниками и сложной архитектурой кроя. Такое пальто способно полностью сформировать образ, даже если под ним скрывается самый лаконичный трикотаж. Для тех, кто предпочитает более легкие варианты, альтернативой станут модные куртки осень 2026, где акцент сделан на утилитарном стиле и пастельных оттенках.

"Сегодня важно не количество вещей, а их характер. Одно качественное пальто с акцентными деталями избавит вас от необходимости перегружать образ лишними аксессуарами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Возвращение приталенного силуэта

На смену расслабленным формам приходят жакеты, акцентирующие внимание на талии. Это не строгий офисный дресс-код прошлого, а более мягкая, скульптурная интерпретация женственности. Модели с баской, округлой линией бедра или широким поясом создают собранный, но при этом пластичный силуэт. Чтобы придать такому наряду современную динамику, стилисты рекомендуют использовать трендовые кроссовки осень 2026, которые эффектно снижают градус пафоса классического костюма.

В обувном сегменте также наблюдается тяга к переосмыслению классики. Например, стильные лоферы становятся основной инвестицией сезона, легко адаптируясь как под строгие брюки, так и под расслабленные джинсы.

Фактурный трикотаж и темная флористика

Трикотаж в 2026 году обретает объем и сложность: рельефные косы, бахрома и узоры ручной вязки вытесняют тонкий гладкий джерси. Параллельно с этим меняется восприятие цветочных принтов. «Темные цветы» на черном, бордовом или сливовом фоне добавляют гардеробу драматизма. Чтобы такой принт выглядел уместно, его стоит сочетать с плотными фактурами или однотонными базовыми элементами.

"Выбирая фактурный свитер, помните о правиле равновесия: чем сложнее вязка, тем спокойнее должен быть низ. Это поможет избежать визуального переутомления", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Эклектика: смешение строгости и романтики

Одним из самых практичных приемов сезона стало столкновение фактур. Строгий мужской пиджак теперь соседствует с кружевным платьем, а тяжелое пальто — с летящей юбкой. К слову, универсальные модели юбок позволяют легко реализовать этот тренд, сохраняя комфорт в переменчивую погоду.

Устаревшая привычка Трендовое решение 2026/27 Безразмерный оверсайз "кокон" Пальто с акцентными плечами и талией Цветочный принт на светлом фоне Драматичные цветы на темной базе Тонкий базовый джемпер Объемная вязка, косы и бахрома

Ответы на популярные вопросы о трендах 2026-2027

Какие вещи из прошлых сезонов остаются актуальными? Прямые джинсы, классические рубашки и качественные пальто-халаты по-прежнему в моде, однако их стоит носить в более сложных, многослойных сочетаниях. Как носить яркие цвета, например, красный или розовый, зимой? Если вы не готовы к тотальному яркому образу, используйте цвет дозированно: в аксессуарах, обуви или в элементах низа (юбки, брюки), подальше от лица. Не будет ли мешать объемный трикотаж под верхней одеждой? Трендовые пальто этого сезона специально имеют увеличенную пройму и свободный крой в плечах, чтобы вмещать фактурные джемперы без потери комфорта. Какой длины юбки наиболее актуальны? В фаворе длина миди и макси, которая отлично сочетается как с высокими сапогами, так и с ботинками на грубой подошве.

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