Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители в России теперь могут вернуть часть денег за полис ОСАГО
Бензин в Подмосковье стал роскошью: почему на некоторых АЗС литр АИ-95 взлетел почти до 120 рублей
В Севастополе изъяли партию нелегальных сигарет на девять миллионов рублей
В Симферополе создали нейрохирургический блок для помощи при травмах мозга
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Жители Актау останутся без горячей воды до конца августа из-за ремонта сетей
Слишком привычный образ: дочь Роберта Паттинсона придумала отцу имя из-за съёмочного грима
Лесные пожары в Коми за 2026 год уничтожили более 2100 гектаров леса
В костях мамонтов нашли след древней стратегии: охотники выбирали самых важных особей

Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе

Моя семья » Красота и стиль

Правильно подобранный головной убор осенью — это не только защита от холода, но и мощный инструмент омоложения. В сезоне 2026 года вязаные аксессуары окончательно избавились от репутации "возрастных" вещей, превратившись в яркий акцент, способный освежить цвет лица и скорректировать пропорции. Секрет кроется в игре фактур, составе пряжи и грамотном сочетании с верхней одеждой, будь то классическое пальто или дерзкие косухи пастельных тонов.

Вязаная шапка
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вязаная шапка

В центре внимания этой осенью — модели с широким отворотом. Такая деталь не только создает дополнительный слой тепла, но и визуально делает черты лица мягче за счет объема у лба. Для тех, кто предпочитает максимальный комфорт, возвращаются снуды — шарфы-кольца. Они позволяют сохранить укладку благодаря воздушной прослойке между волосами и полотном, а в ансамбле, где присутствуют замшевые кроссовки, создают расслабленный городской образ.

"Объемная вязка и наличие воздуха внутри аксессуара — критически важные факторы. Если шапка слишком плотно облегает голову, она подчеркивает любые возрастные изменения. Выбирайте модели, которые держат форму", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Цветовая палитра: какие оттенки визуально омолаживают

Выбор цвета напрямую влияет на то, насколько свежим будет казаться лицо в пасмурную погоду. Розово-пудровые и нежно-сиреневые тона работают как мягкий фильтр, скрывая следы усталости. Белый цвет остается универсальным инструментом "подсветки" кожи, идеально дополняя базовый гардероб. Если же вы ищете благородную альтернативу черному, обратите внимание на оттенок какао с молоком — он выглядит дорого и гармонирует с любым цветотипом.

Состав имеет значение: как выбрать долговечную вещь

Качество изделия определяет не только его внешний вид, но и срок службы. Оптимальным составом для осени эксперты называют сочетание 50-70% натуральной шерсти и 30-50% акрила. Шерсть отвечает за терморегуляцию, а синтетические волокна не позволяют шапке деформироваться после стирки и делают её приятной на ощупь, исключая покалывание кожи.

"Состав пряжи влияет не только на тепло, но и на то, как изделие драпируется. Слишком мягкие материалы быстро теряют вид, а излишне жесткие создают ненужные заломы, которые портят силуэт", — объяснила Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

С чем сочетать аксессуары в новом сезоне

Этой осенью мода диктует отказ от строгих правил. Вязаный комплект можно смело надевать не только с пуховиком, но и комбинировать с более строгими элементами, такими как стильные лоферы на массивной подошве. Французская петля на шарфе добавит образу элегантности, а использование контрастных фактур (крупная вязка аксессуара и гладкая кожа куртки) сделает аутфит динамичным.

"Не бойтесь монохромных образов. Шапка, шарф и перчатки в одном цвете, но разных оттенков, создают вертикаль, которая визуально вытягивает силуэт и делает его более изящным", — отметил в разговоре с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ошибка в выборе Стильное решение
Тонкий трикотаж "в облипку" Средняя вязка с отворотом
Мрачные землистые оттенки Пастель, пудра, жемчужно-серый
Избыточный декор (стразы, бусины) Лаконичная форма и чистота цвета
Слишком короткий шарф Длинный шарф или объемный снуд

Ответы на популярные вопросы о выборе шапок

Какая модель шапки лучше всего скрывает возраст?

Шапка-бини с широким отворотом считается универсальной. Она создает объем в верхней части головы, отвлекая внимание от мелких морщин и делая овал лица визуально четче.

Портит ли снуд прическу так же сильно, как обычная шапка?

Нет, снуд — идеальный выбор для сохранения объема. Благодаря своей форме он не прижимает волосы плотно к голове, сохраняя циркуляцию воздуха и свежесть укладки.

Как выбрать цвет шапки, если кожа склонна к покраснениям?

Избегайте ярко-красных и неоновых цветов. Выбирайте холодные оттенки: мятный, льдисто-голубой или нейтральный серый, которые нейтрализуют лишний пигмент на лице.

Стоит ли покупать готовые комплекты (шапка + шарф)?

Да, это готовое решение, которое гарантирует гармонию фактур и цвета. Это избавляет от необходимости подбирать аксессуары самостоятельно и упрощает утренние сборы.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Садоводство, цветоводство
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Собаки
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Плечи несут больше лет, чем паспорт: пять способов помогут исправить осанку после 40
Пенсионерка из Акмолинской области осталась без выплат из-за ошибки в документах
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Рынок труда Новгородской области достиг одного из самых низких уровней безработицы
Не успели подать, а уже просят добавки: эта закуска покорит семью вкусом и ароматом
Лишний вес уходит незаметно: Анна Asti нашла способ усмирить аппетит без изнурительных тренировок
Клиенты впали в ярость: скандал с дипломом врача привёл супругу Курбана Омарова в отдел полиции
Овощи больше не превращаются в кашу: новый способ запекания раскрывает вкус баклажанов и цукини
Океан раскрыл тайну гигантов: китовые акулы оказались мастерами скрытой охоты на глубине
Китайский автогигант готовит новый ход: в Россию привезут крупные гибридные кроссоверы Wey
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.