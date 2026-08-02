Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блины без сковороды удивили всех: сливовая начинка и панировка подняли планку
Враг зеленых лужаек и скользких дорожек: как навсегда прогнать мох с участка и не сожгущую траву
У берегов Японии течёт океанский бунтарь: Куросио отличается от привычных тёплых потоков
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Большая батарея оказалась не главным сюрпризом: Wey V9X получил необычную схему движения
В Израиле — бункер, в США — стены из картона: удивительные особенности зарубежных квартир
Душа французской выпечки: секреты приготовления идеального заварного крема без комочков
Пряные огурцы без долгого ожидания: похрустеть можно уже через несколько часов
Магия струящегося силуэта: как брюки палаццо делают ноги бесконечными, а образ — дорогостоящим

Главный цветовой дуэт лета 2026: как правильно комбинировать главные оттенки сезона

Моя семья » Красота и стиль

Летний гардероб 2026 года строится на игре пастельных контрастов, где главную роль берет на себя сочетание бирюзового и нежно-розового. Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов выделил этот дуэт как самый актуальный для теплого сезона, отметив его способность мгновенно освежать повседневные комплекты. 

сочетание цветов в одежде
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
сочетание цветов в одежде

Основные правила сочетания от Александра Рогова

По мнению эксперта, бирюзовый и розовый — это готовая формула стиля, которая работает практически в любых обстоятельствах. Стилист подчеркивает, что образ можно выстроить целиком на этих двух цветах, не боясь выглядеть слишком ярко. Например, сочетание классической бирюзовой рубашки с розовой юбкой или брюками создаст сбалансированный ансамбль для города.

Для тех, кто предпочитает минимализм, существует вариант с использованием аксессуаров. Лаконичное однотонное платье одного оттенка можно дополнить сумкой, обувью или украшениями контрастного цвета из этого дуэта. Важно, чтобы розовый оставался "пудровым" или "нежным", чтобы не превратить наряд в кричащий неон, что особенно актуально, если вы выбрали спорт-стиль в качестве базы для прогулок.

Как расставить яркие акценты в пастельном образе

Если сочетание двух мягких оттенков кажется слишком спокойным, Александр Рогов рекомендует использовать "утяжелители" палитры. Введение более глубоких и насыщенных цветов поможет структурировать образ и добавить ему динамики. В качестве удачных примеров стилист приводит синюю обувь или сумки в бордовых тонах. Такие детали создают необходимый визуальный центр, не вступая в конфликт с основной нежной гаммой.

"Работа с цветом требует понимания пропорций: бирюза и розовый создают мягкий фон, а глубокий синий или бордо добавляют характеру образа четкость и завершенность", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Баланс текстур и цветовых пропорций

При составлении комплекта важно учитывать не только цвет, но и фактуру тканей. Легкий шелк в розовом цвете будет идеально гармонировать с более плотным бирюзовым хлопком или льном. Это добавит наряду глубины. Ранее эксперт также советовал обратить внимание на комбинацию канареечного и розового, что подтверждает общую тенденцию сезона на использование "леденцовых" и природных оттенков в одном сете.

"Цветовые тренды лета 2026 года направлены на эмоциональный комфорт. Сочетание неба и весенних цветов в одежде подсознательно считывается как символ свежести и обновления", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для гармоничного завершения облика стоит обратить внимание и на детали бьюти-образа. Трендовая палитра может найти отражение в косметике, если использовать актуальный мятный макияж, который усилит эффект "прохлады" от бирюзовых вещей.

Вариант комплектации Результат и эффект
Бирюзовая рубашка + розовая юбка Классический сбалансированный образ для города
Розовое платье + синие туфли Контрастный акцент, добавляющий образу строгости
Пастельный дуэт + бордовая сумка Сложная палитра, выглядящая дорого и статусно
Бирюзовый топ + канареечные шорты Альтернативный яркий вариант для жарких дней

Ответы на популярные вопросы о летних трендах

Кому подходит сочетание бирюзового и розового?

Эта комбинация универсальна. Нежно-розовый подсвечивает кожу, придавая ей отдохнувший вид, а бирюзовый подчеркивает яркость глаз. Главное — подобрать свою температуру оттенка (холодную или теплую).

Можно ли сочетать эти цвета в деловом гардеробе?

Да, если выбирать приглушенные, "пыльные" вариации цветов. Бирюзовый жакет с бледно-розовой блузкой выглядит профессионально, но не скучно.

Какие аксессуары лучше всего дополнят этот дуэт?

Помимо предложенных Роговым синего и бордового, отлично подойдет серебро или белое золото. Они поддержат "прохладное" настроение бирюзы.

Не выглядит ли такое сочетание слишком детским?

Чтобы избежать эффекта "кукольности", используйте современные фасоны: оверсайз-рубашки, брюки-палаццо или вещи мужского кроя. Лаконичность кроя нивелирует излишнюю нежность палитры.

Читайте также

Экспертная проверка: имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
США и Канада. Новости и аналитика
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Собаки
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Последние материалы
У берегов Японии течёт океанский бунтарь: Куросио отличается от привычных тёплых потоков
Главный цветовой дуэт лета 2026: как правильно комбинировать главные оттенки сезона
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Большая батарея оказалась не главным сюрпризом: Wey V9X получил необычную схему движения
В Израиле — бункер, в США — стены из картона: удивительные особенности зарубежных квартир
Душа французской выпечки: секреты приготовления идеального заварного крема без комочков
Пряные огурцы без долгого ожидания: похрустеть можно уже через несколько часов
Магия струящегося силуэта: как брюки палаццо делают ноги бесконечными, а образ — дорогостоящим
Китайский автопарк вышел из тени: за долей в 7% скрывается модель, которую выбирают чаще всех
Изумрудная густота и яркий каскад: искусство возвращения красоты увядающим петуниям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.