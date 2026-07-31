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Магия застывшего мгновения: как контролируемый холод дарит коже второе дыхание

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Ледяные ванны для лица, ставшие хитом соцсетей, получили профессиональное воплощение в кабинетах косметологов. Криотерапия обещает мгновенное преображение: от исчезновения утренней отечности до сужения пор и коррекции следов постакне. Однако экстремально низкие температуры требуют осторожности — неправильное использование холода может привести к обратному эффекту или повреждению сосудов. 

криотерапия лица
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
криотерапия лица

Что такое криотерапия и как она работает

В основе метода лежит кратковременный температурный стресс. Под воздействием холода (в случае с жидким азотом температура достигает -195 °C) сосуды моментально сужаются, а затем компенсаторно расширяются. Этот процесс активизирует микроциркуляцию и лимфодренаж, насыщая клетки кислородом и ускоряя метаболизм.

"За счёт кратковременного спазма сосудов и их последующего расширения криотерапия помогает улучшить кровообращение: к коже поступает больше кислорода и питательных веществ, активнее проходят обменные процессы", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Как проходит сеанс: от жидкого азота до аппаратов

Классическая процедура длится около 20 минут. Специалист использует либо криораспылитель, либо деревянный аппликатор с ватным наконечником, смоченным в азоте. Контакт с кожей длится считанные секунды, что исключает риск обморожения, но создает мощный импульс для обновления тканей. Важно, чтобы процедуру проводил сертифицированный эксперт, так как нарушение протокола может привести к ожогам.

"Если делать курсом, эффект заметнее: кожа выглядит свежее, уменьшается жирный блеск, воспаления появляются реже, а поры могут стать менее выраженными", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Показания к "холодному" уходу

Криотерапию часто назначают как завершающий этап после агрессивных чисток или в качестве самостоятельного средства для борьбы с тусклым цветом лица. Она эффективно убирает покраснения и подтягивает овал. Однако при глубоких рубцах холод служит лишь вспомогательным инструментом. В домашнем уходе для поддержания тонуса часто используются охлажденные патчи, но стоит помнить, что кокосовое масло для кожи или другие плотные текстуры после криомассажа стоит наносить с осторожностью, чтобы не забить поры.

Основные виды криопроцедур

Выбор методики зависит от терапевтической задачи:

  • Криомассаж: классика для борьбы с отеками и себореей.
  • Аппаратная криотерапия: позволяет ювелирно настраивать температуру воздушного потока.
  • Локальная криотерапия: применяется в медицине для снятия мышечных болей.
  • Криодеструкция: точечное удаление бородавок и папиллом путем глубокого вымораживания.

"Криотерапия не поможет полностью решить проблемы с кожей — это скорее дополнительная процедура, которая помогает улучшить её внешний вид и состояние", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Проблема кожи Ожидаемый результат от криотерапии
Утренняя отечность Быстрый лимфодренаж и свежий вид
Расширенные поры Заметное сужение и снижение жирности
Застойные пятна постакне Осветление и ускорение регенерации
Снижение тонуса Легкий лифтинг-эффект за счет стимуляции сосудов

Когда холод противопоказан

Процедура кажется безобидной, но требует строгого соблюдения правил безопасности. После сеанса важно использовать восстановление кожи с помощью мягких барьерных кремов. Нельзя посещать косметолога при активной фазе дерматита, герпесе или наличии купероза. Также криотерапия несовместима с приемом системных ретиноидов, которые делают эпидермис чересчур уязвимым. Для поддержания общего имиджа не забывайте, что свежее лицо должно сочетаться с ухоженным образом, где важна даже дезинфекция обуви для комфорта в течение дня.

Ответы на популярные вопросы о криотерапии

Насколько болезненно проходит криомассаж лица?

Процедура безболезненна, пациент чувствует лишь интенсивный холод и покалывание, которые быстро сменяются приятным теплом.

Заменит ли кубик льда профессиональную процедуру?

Нет, лед из морозилки дает лишь поверхностный и кратковременный эффект, в то время как профессиональные методы работают с глубокими слоями дермы при экстремально низких температурах.

Как часто нужно делать криотерапию для результата?

Для стойкого эффекта (нормализация работы сальных желез, лифтинг) рекомендуется курс из 10-15 процедур с интервалом в 2-3 дня.

Нужна ли защита от солнца после холода?

Да, чувствительность эпидермиса повышается, поэтому крем с SPF 50 обязателен даже в пасмурную погоду.

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Экспертная проверка: врач-косметолог Мария Полякова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, косметолог-эстетист Татьяна Громова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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