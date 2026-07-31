Спасенье от летнего "аромата": 3 шага к обуви без неприятного запаха

Летний зной традиционно обостряет проблему гипергидроза стоп. Даже изделия из премиальных материалов начинают источать резкий аромат из-за активного размножения бактерий во влажной среде. Решить эту задачу можно без дорогостоящей химии, используя проверенные аптечные антисептики и доступные бытовые средства, которые воздействуют непосредственно на источник проблемы, а не просто маскируют его.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноги женщины в сандалиях

Глубокая дезинфекция и очистка

Первым шагом в борьбе с запахом становится работа со стельками. Именно они аккумулируют основную массу органических загрязнений. Специалисты рекомендуют извлекать их после каждой носки. Для качественной очистки идеально подходит обычное хозяйственное мыло: его щелочная среда губительна для большинства микроорганизмов. После мытья стельки необходимо полностью просушить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, чтобы избежать деформации.

"Для устранения стойкого запаха в закрытой обуви эффективнее всего работает обычный 9% столовый уксус. Он создает кислую среду, в которой бактерии не выживают. Достаточно протереть внутреннюю поверхность смоченным ватным диском, уделяя внимание швам и носочной части", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Для закрепления результата и борьбы с грибковыми спорами используется раствор хлоргексидина. Этот антисептик не имеет собственного запаха и не портит материалы. Регулярная гигиена стоп и своевременная обработка позволяют сохранить идеально сухие стопы даже в условиях высокой влажности.

Профилактика и ароматизация

Когда патогенная микрофлора уничтожена, можно переходить к созданию приятного ольфакторного фона. Вместо синтетических дезодорантов-спреев лучше использовать натуральные эфирные масла. Масло чайного дерева обладает дополнительным фунгицидным действием, а лаванда или цитрусовые обеспечивают длительную свежесть.

"При использовании эфирных масел помните о технике безопасности: никогда не наносите концентрат непосредственно на кожу стоп или нежную подкладку обуви. Используйте ватный диск в качестве диффузора, чтобы эфиры испарялись постепенно", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Не менее важным фактором является общее состояние кожи. Если ноги сильно "парят", стоит пересмотреть рацион, так как питание для кожи и работа потовых желез тесно взаимосвязаны. Избыток сахара и острых специй может менять химический состав пота, делая его запах более резким.

"Если домашние методы и антисептики помогают лишь на короткое время, проблема может крыться в состоянии ногтевых пластин. Иногда неприятный запах — это первый сигнал гиперкератоза или микоза, требующий вмешательства профильного специалиста", — констатировала в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Проблема / Ошибка Решение / Результат Накопление бактерий в стельках Стирка с хозяйственным мылом и сушка после каждой носки Стойкий затхлый запах Обработка 9% уксусом (нейтрализует щелочную среду) Риск развития грибка Дезинфекция хлоргексидином 1-2 раза в неделю Неприятный запах в течение дня Вкладыши с эфирным маслом чайного дерева на ночь

Ответы на популярные вопросы о свежести обуви

Как часто нужно менять стельки при повышенной потливости?

Даже при тщательном уходе гигиенический ресурс стелек ограничен 3-4 месяцами. После этого срока структура материала забивается и перестает впитывать влагу должным образом.

Можно ли использовать хлоргексидин для кожаной обуви?

Да, хлоргексидина биглюконат безопасен для натуральной и искусственной кожи. Он не оставляет пятен и разводов, в отличие от агрессивных спиртовых растворов.

Почему дорогие дезодоранты для обуви часто не работают?

Большинство парфюмированных спреев лишь перекрывают вонь сильной отдушкой. Без предварительной антисептической обработки бактерии продолжают размножаться, и смешивание запахов дает еще более неприятный эффект.

Помогает ли газета убрать запах?

Газетная бумага отлично впитывает влагу. Если положить её в обувь сразу после прихода домой, она заберет излишки пота, лишая бактерии питательной среды, что является хорошей профилактикой.

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