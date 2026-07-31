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Шелковый блеск, янтарь и капелька гранжа: ювелирные тренды, перед которыми не устоять

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Летний ювелирный гардероб 2026 года невозможно представить без возвращения бус, которые стали центральным элементом стиля бохо, сафари и непринужденного пляжного шика. Правильно подобранная нить минералов мгновенно трансформирует базовую белую футболку или свободную льняную рубашку в продуманный подиумный образ. 

Рубиновый кулон с жемчугом
Фото: Pravda.ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубиновый кулон с жемчугом

Деконструкция жемчуга: от классики к барокко

Традиционные жемчужные нити переживают радикальное преображение. В 2026 году нет нужды искать идеально ровные горошины — на пике популярности "дикий" барочный жемчуг с его природной асимметрией и сложным рельефом. Главным трендом стал так называемый "акцент на замок": массивные карабины и шпрингельные застежки теперь не прячут за волосы, а разворачивают вперед как основной декоративный элемент.

"Сочетание нежного перламутра с грубым металлом замка создает необходимый современный контраст. Такие украшения идеально дополняют платья из льна и хлопка, делая городской образ более фактурным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Цветной взрыв: камни против монохрома

На смену стерильному минимализму пришел активный колорблокинг. Дизайнеры предлагают смешивать в одной нити контрастные минералы: молочный жемчуг рифмуется с ярко-синей бирюзой, винным гранатом или фиолетовым аметистом. Чтобы такая конструкция не выглядела хаотично, между бусинами добавляют металлические разделители из золота или серебра, которые "подсвечивают" камни изнутри.

"Яркие бусы требуют спокойного фона. Если вы выбираете многоцветное колье, лучше отказаться от асимметрии в прическе, такой как косой пробор, чтобы не перегружать визуально зону лица и шеи", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Янтарь и марказит: тепло меда и стальной блеск

Янтарь перестал ассоциироваться исключительно с винтажем. Современное прочтение — это медовые и лимонные оттенки в оправе из холодного серебра. Параллельно с "теплым" трендом развивается эстетика гранжа, где правит марказит (лучистый колчедан). Его графитовые искры и тяжелый металлический блеск подходят для создания драматичных вечерних аутфитов с шелковыми комбинациями или кожаными жилетами.

Материал бус Стиль и результат
Барочный жемчуг Смягчает строгие рубашки, добавляет благородной небрежности
Балтийский янтарь Идеален для этнических образов и натуральных тканей (лен, хлопок)
Черная шпинель Создает эффект мерцающих бриллиантов, подходит для минимализма
Марказит/Пирит Добавляет дерзости и блеска в эстетике "летний гранж"

Тонкие линии и наивные мотивы

Для любителей детализации актуальны микробусы из ограненного циркона или шпинели. Благодаря ювелирной обработке они создают на коже "эффект росы". Другой полюс моды — "наивные" украшения: бусы с подвесками в виде сердец, звезд или мишек. Сегодня это не детский аксессуар, а проявление самоиронии, свойственной тем, кто воспринимает украшения как талисманы.

Ответы на популярные вопросы о летних бусах

С чем носить массивные бусы из янтаря, чтобы не выглядеть старше?

Избегайте комплектов "бусы + серьги". Сочетайте янтарь с современными фактурами: денимом, грубым льном или технологичными тканями спортивного стиля. Выбирайте украшения с лаконичной серебряной фурнитурой вместо традиционного золочения.

Как ухаживать за жемчугом летом?

Органические камни боятся пота, парфюмерии и солнцезащитных кремов. Надевайте украшение в последнюю очередь, а после использования протирайте мягкой фланелью. Жемчуг "любит" контакт с кожей, но не переносит агрессивной химии.

Можно ли сочетать бусы из разных камней в одном образе?

Да, многослойность — один из главных трендов. Главное правило: смешивайте разные диаметры бусин (например, тонкую нить шпинели и крупный барочный жемчуг) и следите, чтобы один металл фурнитуры объединял всю композицию.

Какие бусы подходят для офисного дресс-кода?

Для деловой среды оптимальны тонкие чокеры из граненых минералов (черная шпинель, циркон) или классическая жемчужная нить средней длины с акцентным современным замком. Они добавляют образу статусности, не нарушая строгости.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, визажист Анастасия Коршунова.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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