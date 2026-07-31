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Чем сырее воздух, тем спокойнее причёска: три укладки остаются собранными даже в дождь

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Высокая влажность воздуха, туман и моросящий дождь превращают тщательно созданные образы в хаотичное «пушение». Волосы моментально впитывают воду, утяжеляются и теряют форму, из-за чего классическая голливудская волна распадается за считанные минуты. Стилисты рекомендуют в такие дни отказаться от борьбы с природой и выбирать прически, которые изначально предусматривают фиксацию структуры или специфический финиш.

Шиньон
Фото: unsplash.com by Kimia Zarifi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шиньон

Низкий гладкий пучок: защита от пушения

Самый надежный способ сохранить аккуратный вид — собрать волосы в низкий гладкий пучок. Эта укладка минимизирует площадь контакта полотна волос с влажным воздухом. Основной секрет здесь заключается в подготовке: важно тщательно пригладить пряди у корней, используя гели или моделирующие кремы. Эти средства создают на поверхности волоса барьер, который не дает влаге проникать внутрь стержня.

"Для максимальной стойкости в дождь используйте средства с сильной фиксацией еще на этапе формирования хвоста. Это предотвратит выбивание мелких волосков, когда влажность превысит норму", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Чтобы укладка волос выглядела современной, можно использовать косой пробор. Асимметрия добавит образу динамики и позволит скрыть возможные недостатки формы лица, которые становятся заметнее при полностью зализанных волосах.

Плетения и косы: контроль формы

Косы — идеальное решение для тех, кто хочет сохранить длину, но боится превратиться в «одуванчик». Плотное плетение удерживает волоски вместе, не давая им хаотично завиваться. В 2026 году актуальны как классические колоски, так и более расслабленные варианты. Главное преимущество косы в том, что даже если она слегка намокнет, общая форма останется неизменной.

"Если у вас короткие стрижки, которые сложно заплести, используйте текстурирующие спреи — они сделают волосы послушными и менее восприимчивыми к туману", — объяснила в интервью Pravda.Ru специалист по уходу за кожей и волосами Ксения Анисимова.

Эффект мокрых волос: тренд против сырости

Прическа с "мокрым" эффектом — это редкий случай, когда погодные условия работают на вас. Поскольку волосы изначально выглядят влажными за счет большого количества стайлинга (геля или мусса), реальный дождь не сможет испортить их вид. Этот прием особенно эффективен, когда требуется контроль объема волос, который при высокой влажности обычно становится неуправляемым.

"Помните, что стойкость образа закладывается еще на этапе очищения. Правильная техника мытья волос исключает пересушивание, а значит, волосы будут меньше впитывать влагу извне", — отметил в разговоре с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Проблема при влажности Рекомендуемое решение
Пушение у корней Гладкий пучок с использованием геля
Потеря объема по длине Плотные косы или французское плетение
Неопрятный вид мокрых прядей Стайлинг с эффектом мокрых волос

Ответы на популярные вопросы об укладках в дождь

Как предотвратить пушение волос, если я хочу оставить их распущенными?

Полностью избежать пушения сложно, но можно минимизировать эффект, нанеся масло для волос с антистатическим действием. Однако в сильный дождь лучше выбрать собранную прическу.

Поможет ли лак сильной фиксации спасти локоны?

В условиях экстремальной влажности обычный лак может создать «корку», которая при намокании станет тяжелой, и локоны все равно выпрямятся. Лучше использовать воски и гели.

Какие средства лучше всего защищают от влаги?

Ищите на упаковке пометку Anti-Humidity. Обычно это спреи или кремы на основе силиконов, которые создают невидимую пленку, отталкивающую капли воды.

Почему волосы в дождь становятся сухими на ощупь?

Это происходит из-за того, что влага из воздуха заставляет чешуйки волоса приоткрываться. Поверхность становится шершавой, что и дает ощущение сухости и спутанности.

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Экспертная проверка: парикмахер-стилист Анастасия Бурова, дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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