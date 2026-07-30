Французский шик без стереотипов: 7 вещей, которые создают эффект безупречной элегантности

Французский стиль базируется на умении игнорировать мимолетные тренды в пользу вещей, которые сохраняют актуальность десятилетиями. Этим летом в гардеробах парижанок закрепились элементы, способные мгновенно "собрать" образ и добавить ему аристократичности.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain французский стиль

Крупные очки в духе 60-х

Большие круглые оправы стали главным аксессуаром сезона. Это не просто защита от солнца, а инструмент создания загадочного образа. Чем объемнее форма, тем эффектнее смотрится даже сочетание базовой футболки и джинсов. Такие очки позволяют скрыть отсутствие макияжа и придают лицу выразительность.

Шляпки вместо беретов: правила игры

Вопреки распространенному мифу, парижанки редко используют береты в повседневной жизни. Основная ставка делается на лаконичные шляпки. Ключевое требование к головному убору — отсутствие нарочитости. Он должен выглядеть так, будто его надели в спешке перед выходом, завершая ансамбль естественным образом.

Алые балетки и легенды Chanel

На смену бордовым оттенкам пришел насыщенный алый цвет. Красные балетки стали самостоятельным цветовым пятном, которое одинаково гармонично работает со строгими брюками и летящими платьями. Параллельно с ними в топах остаются двухцветные модели, придуманные Коко Шанель еще в 1957 году. Сочетание бежевого корпуса и черного мыска визуально удлиняет ноги и делает ступню изящнее.

"Классические двухцветные туфли — это база, которая никогда не выйдет из моды. Бежевый цвет сливается с кожей, создавая непрерывную линию ноги, а темный носок аккуратно завершает силуэт", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Коварные капри: как не испортить пропорции

Укороченные брюки требуют осторожности, так как они способны визуально "разрезать" фигуру и укоротить рост. Француженки нивелируют этот эффект, сочетая черные капри с обувью на каблуке или выбирая максимально простые дополнения в виде лаконичных балеток и прилегающего верха. Стоит помнить, что некоторые тренды могут быть неудобны в повседневной носке, поэтому комфорт остается в приоритете.

Кожаное плетение и эстетика бохо

Плетеные сумки из кожи постепенно вытесняют летнюю солому, становясь всесезонным аксессуаром. В черном или винном цвете они идеально дополняют не только летние сарафаны, но и осенние тренчи. В паре с ними выступают блузы в стиле бохо. После возвращения эстетики Chloé белые романтичные блузы стали полноценной заменой классическим мужским рубашкам, добавляя образу расслабленности.

"Стиль бохо — это всегда про свободу. Современные белые блузы с вышивкой или кружевом отлично балансируют строгие элементы гардероба, делая их мягче и женственнее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Вещь или привычка Результат / Лайфхак Красные балетки Создают яркий акцент в монохромном образе. Двухцветные туфли Визуально вытягивают ноги благодаря бежевому цвету. Черные капри Носить с каблуком, чтобы избежать визуального укорачивания роста. Кожаная плетеная сумка Универсальный аксессуар для любого сезона.

Ответы на популярные вопросы о французском стиле

Почему француженки выбирают алые балетки вместо классических черных? Алый цвет позволяет оживить базовый гардероб без радикальной смены стиля. Красная обувь работает как "витамин" для образа, добавляя динамику в спокойные сочетания денима и белых топов. Как правильно носить капри, чтобы не выглядеть ниже? Основной секрет — правильная обувь. Тонкий каблук или лодочки с глубоким вырезом помогают сохранить вертикаль. Также важно выбирать капри с высокой посадкой, чтобы удлинить линию талии. В чем преимущество кожаной плетеной сумки перед соломенной? Кожа более долговечна и уместна в городской среде круглый год. Она не выглядит исключительно "пляжной", поэтому легко вписывается в офисный дресс-код и сочетается с плотными тканями вроде шерсти или габардина. Почему блузы бохо считаются базой? Они заменили жесткие рубашки за счет своей мягкости. Белая блуза с деликатным декором освежает лицо и придает образу налет "интеллектуальной небрежности", которая так ценится в парижском стиле.

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