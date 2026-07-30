Новый характер вашей походки: 6 моделей кроссовок и кед, которые стоит купить уже сейчас

Подготовка к осеннему сезону 2026 года требует пересмотра привычных взглядов на спортивную обувь. Эпоха массивных подошв и агрессивного дизайна уступает место сдержанности, мягким фактурам и историческим силуэтам.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Белые кроссовки

Ретросилуэты: функциональный минимализм

Основным трендом осени-2026 признаны узкие, вытянутые модели с тонкой подошвой. Дизайнеры обращаются к архивам футбольной и беговой обуви прошлых десятилетий, создавая почти невесомые пары. Характерные черты — контрастные боковые полоски, замшевые мыски и эффект "состаренной" кожи. Такая обувь визуально облегчает стопу и гармонично сочетается не только с денимом, но и с классическими юбками миди или длинными пальто. В палитре доминируют глубокие природные тона: шоколадный, бордо и приглушенный синий.

Замшевый бум и правила ухода

Замша официально сместила гладкую кожу с позиции лидера. Бархатистая текстура придает кроссовкам статусность, делая их пригодными для офисного дресс-кода. Актуальны оттенки какао, оливковый и графит. Однако материал требует подготовки: без предварительной обработки водоотталкивающими составами первая же прогулка в сырую погоду может безвозвратно испортить фактуру. Для тех, кто предпочитает более расслабленный стиль, альтернативой станут скейтерские кеды в духе 90-х — лаконичные модели на ровной резиновой подошве без лишнего декора.

Модель / Материал Рекомендация по стилю и уходу Тонкие ретрокроссовки Сочетать с прямыми джинсами и оверсайз-жакетами Натуральная замша Обязательная пропитка перед выходом; носить в сухую погоду Сникерины (балетки) Использовать для офиса или торжественных выходов с брючным костюмом Технологичный протектор Выбирать модели с мембраной для защиты от влаги и осадков

Сникерины и лоферы: гибриды на пике моды

Стык спорта и классики породил "сникерины" — кроссовки-балетки с ремешками и тонкими подошвами. Это решение для теплого сентября и закрытых помещений. Еще более радикальный тренд — обувь, объединяющая беговую подошву с верхней частью кожаных лоферов. Такие тренд в платьях или строгий серый костюм с подобным гибридом выглядят свежо и нестандартно.

"Гибридные модели — это способ проявить индивидуальность без ущерба для комфорта. Важно помнить, что такая сложная обувь требует спокойного фона: однотонного трикотажа и базового денима", — разъяснила Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Технологичный протектор для дождливой погоды

Для поздней осени остаются актуальными функциональные кроссовки. Их отличает многослойный верх, плотная шнуровка и выраженный рельеф подошвы. Чтобы не превратить городской образ в походный, такие пары стоит миксовать с шерстяными пальто и офисными брюками. При выборе важно обращать внимание на материал верха: для октября-ноября лучше подходят модели с водостойкой обработкой, а не открытая сетка.

"Даже самая спортивная на вид пара может выглядеть элегантно, если она выполнена в монохромной гамме. Черные или темно-коричневые технологичные модели — самый практичный выбор для мегаполиса", — констатировала в разговоре с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о выборе кроссовок

Какие цвета кроссовок будут самыми практичными осенью? Вместо маркого белого стоит обратить внимание на глубокие оттенки: бургунди, шоколад, графит и темно-синий. Они лучше скрывают следы осадков и легко вписываются в осеннюю палитру гардероба. Можно ли носить кроссовки в офис в 2026 году? Да, особенно если это замшевые модели или гибриды с лоферами. Важно, чтобы обувь была чистой, а остальной образ оставался сдержанным (например, с прямыми брюками и жакетом). Как спасти замшевую обувь от реагентов и влаги? Необходимо использовать профессиональные защитные нано-спреи минимум за 30-40 минут до выхода. Сушить такую обувь можно только естественным путем, вдали от батарей. Что такое сникерины и с чем их сочетать? Это кроссовки с элементами балеток. Они лучше всего смотрятся на контрасте с объемными вещами: мужскими пиджаками, широкими джинсами или кожаными бомберами.

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