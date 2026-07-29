Завивка коротких волос больше не разочарует: этот способ укладки не сломает форму причёски

Многие обладательницы коротких стрижек часто отказываются от завивки, опасаясь эффекта "треугольной" прически — когда волосы становятся чрезмерно пышными, а укладка теряет форму почти сразу после выхода из дома. Парикмахер из Флориды Паола Кабидес предлагает решение: секрет идеальных локонов на длине до плеч кроется в осознанном пропуске целого слоя волос. Этот метод позволяет создать естественный объем, не превращая прическу в жесткую конструкцию.

Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кудрявые волосы

Алгоритм создания стильной укладки

Для создания такой прически вам потребуются щипцы для завивки диаметром 2,5 см, спрей с текстурирующим эффектом и лак средней фиксации. Важно, чтобы средства подходили вашему типу волос — это поможет сохранить укладку без утяжеления.

"Для качественной фиксации локонов всегда наносите лак до начала работы с плойкой. Тонкий слой стайлинга защитит прядь и поможет ей дольше держать заданную форму", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей и волосами Лилит Арутюнян.

Пошаговые действия:

Слегка распылите лак по всей длине сухих волос. Разделите волосы горизонтально на три секции, закрепив каждую заколкой. Начните завивку с нижнего уровня, двигаясь плойкой от лица. Средний слой волос оставьте прямым — в этом заключается главный лайфхак. Завершите укладку, завив верхнюю часть волос. В зависимости от желаемого эффекта, либо расчешите локоны пальцами для мягкости, либо оставьте их как есть, зафиксировав лаком. В завершение нанесите текстурирующий спрей на корни, чтобы придать прическе структурный объем.

Почему стоит пропускать средний слой?

Основная проблема коротких волос при завивке — избыточная пушистость. Когда каждая прядь накручена, прическа часто приобретает форму, напоминающую треугольник. Пропуск среднего слоя создает "прослойку" из прямых волос. Это позволяет верхним локонам аккуратно ложиться поверх них, обеспечивая гармоничный силуэт без лишнего гипер-объема, который так часто портит задуманный образ.

"Грамотная работа с объемом — это чаще вопрос того, какие участки волос мы оставляем нетронутыми. Минимализм в стайлинге на коротких стрижках дает более дорогой вид, чем попытка уложить каждый миллиметр", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Особенности укладки каскадных стрижек

Многоуровневые стрижки, такие как каскад, требуют чуть больше внимания к расположению прядей. Придерживайтесь принципа градации: самые короткие слои всегда направляйте от лица, а длинные локоны — в зависимости от вашего желания создать более выраженную текстуру. Такой подход позволяет сохранить естественность каскада и избежать эффекта хаоса на голове.

Распространенная привычка Результат и совет Завивка каждого локона от корней Придает прическе форму "треугольника"; лучше завивать только верхние слои. Использование плойки большого диаметра Дает предсказуемый результат; 2,5 см — оптимально для каре и стрижек до плеч.

"Использование бигуди на коротких волосах часто приводит к потере контроля над направлением локонов. Для предсказуемого результата лучше использовать плойку — она позволяет задать точное направление каждой пряди", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер Светлана Козлова.

Ответы на популярные вопросы о создании локонов

1. Как часто нужно обновлять лак на волосах?

Для повседневной укладки достаточно одного нанесения до завивки. При необходимости можно слегка освежить прическу текстурирующим спреем в течение дня.

2. Можно ли заменить спрей на мусс?

Мусс лучше использовать на влажные волосы перед сушкой феном. Для создания локонов на уже сухих волосах текстурирующий спрей работает эффективнее, не склеивая пряди.

3. Влияет ли направление завивки на овал лица?

Да. Завивка "от лица" визуально открывает его и делает образ более легким. Накручивание прядей "к лицу" создает обрамляющий эффект, который может акцентировать внимание на скулах.

4. Что делать, если волосы слишком тонкие и быстро теряют форму?

Старайтесь использовать минимальное количество средств для фиксации. Перегруженные стайлингом тонкие волосы становятся тяжелее и быстрее выпрямляются под собственным весом.

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