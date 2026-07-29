Секрет идеальной чистоты: почему женщины массово выбрасывают привычные жидкие шампуни

Частое мытье головы привычными средствами превращается в замкнутый круг: волосы становятся жесткими, а кожа головы пачкается быстрее обычного. Причиной дискомфорта становятся агрессивные очищающие добавки, которые лишают пряди естественной защиты и провоцируют раздражение. Сегодня многие пересматривают свои привычки, выбирая способы очищения, сохраняющие мягкость и здоровый блеск без лишней химии.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain брондирование волос

Твердый формат: концентрат пользы

Твердый шампунь внешне напоминает обычное мыло, но по составу это спрессованный концентрат уходовых веществ. В нем нет воды, а значит, производителям не нужно добавлять большое количество консервантов. Это решение идеально подходит для обладателей тонких или поврежденных волос, которые остро реагируют на сульфаты.

"При использовании твердого бруска важно понимать, что он дает меньше пены, чем жидкий аналог. Это не значит, что он плохо моет — напротив, очищение происходит бережнее, не разрушая липидный барьер кожи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

На практике применение такого средства напоминает ритуал: бруском проводят по влажным корням, а затем распределяют образовавшуюся эмульсию по всей длине. После перехода на такой формат многие замечают, что локоны становятся послушными и меньше путаются. Правильно выбранный материал для ухода позволяет реже использовать дополнительные маски.

Мягкие муссы и ко-вошинг

Кремовые шампуни и муссы созданы для тех, кто моет голову ежедневно. Они обладают легкой текстурой и не пересушивают кончики. Для тех, чьи волосы сильно вьются или пережжены окрашиванием, существует альтернативный метод — мытье только кондиционером, или ко-вошинг. В этом случае за очищение отвечают слабые ПАВ, входящие в состав бальзама.

"Ко-вошинг — это спасение для пористых кудрей, которые от обычного шампуня превращаются в одуванчик. Однако людям с жирным типом кожи головы этот метод не подойдет, так как он не сможет качественно убрать излишки кожного сала", — подчеркнула парикмахер Светлана Козлова.

Выбирая щадящее решение для волос, стоит помнить о накопительном эффекте. Чтобы кожа головы оставалась чистой, раз в две недели полезно проводить глубокое очищение специальным пилингом.

Сухие средства: когда некогда мыть голову

Сухие шампуни в виде спреев или пудры стали незаменимыми помощниками в поездках или при нехватке времени. Они работают за счет абсорбентов — глины, крахмала или талька, которые впитывают жир. Однако это лишь визуальный эффект чистоты, а не полноценная гигиена. Подобная деталь в уходе требует осторожности.

"Постоянно заменять полноценное мытье сухим спреем нельзя. Частицы порошка забивают поры, что может привести к зуду и даже выпадению волос. Вечером обязательно нужно тщательно промыть голову водой", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Тип средства Кому лучше всего подходит Твердый шампунь Для всех типов, особенно для сухих волос Мусс или крем Для ежедневного мытья и чувствительной кожи Ко-вошинг Для очень кудрявых и жестких волос Сухой шампунь Для экстренных случаев (не чаще раза в неделю)

Ответы на популярные вопросы о смене шампуня

Почему после твердого шампуня волосы кажутся другими?

Это происходит из-за отсутствия силиконов и агрессивных сульфатов. Волосы возвращаются к своему естественному состоянию. Чтобы облегчить расчесывание в переходный период, используйте легкий натуральный бальзам.

Можно ли использовать ко-вошинг при перхоти?

При наличии грибковых заболеваний или перхоти ко-вошинг противопоказан. Кондиционер не содержит антисептических компонентов и может усугубить проблему, создав питательную среду для бактерий.

Как выбрать сухой шампунь, если есть аллергия?

Людям с чувствительной кожей стоит избегать средств на основе овсяного крахмала (из-за глютена). Лучше выбирать продукты с рисовым крахмалом или кукурузной мукой без резких отдушек.

Правда ли, что твердый шампунь экономичнее жидкого?

Да, один стандартный брусок весом 50–70 граммов заменяет две-три бутылки жидкого средства объемом 250 мл. Главное — хранить его в сухой мыльнице с отверстиями для стока воды.

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