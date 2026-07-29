Главный бьюти-код: этот дорогой медово-ягодный цвет волос стал главным хитом сезона

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Переход от палящего солнца к прохладным дням часто сопровождается желанием сменить имидж, не прибегая к кардинальным и травмирующим процедурам. Главной находкой стал золотистый клубничный блонд — цвет, который имитирует мягкое свечение кожи и волос, оставаясь при этом в рамках естественной палитры. Этот оттенок удачно балансирует между медовыми переливами и прохладным розовым подтоном, создавая эффект дорогого окрашивания без излишней медной яркости.

Блондинка с длинными волнистыми волосами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Блондинка с длинными волнистыми волосами

Секреты создания и цветовой баланс

Сложность этого оттенка заключается в многослойности. Мастера добиваются такого результата через создание теплой базы, которую затем дополняют светлыми бликами. Техника требует выверенного подхода, чтобы цвет не стал плоским. Когда речь заходит о выборе идеального варианта, профессионалы чаще всего комбинируют несколько техник нанесения пигмента.

"Секрет успеха кроется в полупрозрачных тонировках. Они позволяют свету буквально проникать внутрь волоса, создавая эффект внутреннего сияния, который сейчас высоко ценится в индустрии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике и современным методикам колористики Дарья Никитина.

Важный нюанс: этот цвет гармонично смотрится как на длинных прядях, так и на каре. Он не требует ежедневной сложной укладки, подчеркивая живой блеск волос. Использование некачественных средств может привести к тому, что цвет быстро потускнеет — именно поэтому решение по смене палитры должно сопровождаться подбором профессионального ухода.

Как надолго сохранить оттенок

Поддержание клубничных нюансов требует дисциплины. Горячая вода — главный враг любого окрашивания, особенно в теплых тонах. Стилисты настоятельно советуют снизить температурный режим при мытье головы, чтобы не спровоцировать быстрое вымывание пигмента.

"Ошибки при уходе за собой могут привести к тому, что даже дорогое окрашивание потеряет вид уже через неделю. Важно избегать жестких шампуней с высоким содержанием сульфатов, так как они буквально вымывают цвет из кутикулы волоса", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики, ингредиентам и безопасности продукции Алина Чернова.

Помимо деликатного очищения, необходимо использовать термозащиту. Тот самый секрет долговечного цвета — в регулярном восстановлении структуры волос, которая неизбежно реагирует на изменение пигмента. Выбор качественных масок для окрашенных прядей — это инвестиция, которая позволяет реже посещать салон для коррекции.

Привычка Совет для результата
Мытье волос горячей водой Использование прохладной или чуть теплой воды
Отказ от средств с UV-фильтрами Защита волос от солнца для сохранения пигмента
Частое использование плоек и утюжков Применение термозащитных спреев перед укладкой

Если следовать базовым правилам, то необходимость в процессе коррекции цвета возникает не чаще одного раза в полтора-два месяца. Это позволяет не перегружать волосы частым химическим воздействием.

"Золотистый клубничный блонд — это не просто дань мимолетной моде, а способ добавить красок образу, не перегружая лицо. Это идеальный баланс между сдержанностью и характером", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о золотистом клубничном блонде

Кому подойдет этот оттенок?

Цвет считается универсальным, так как его интенсивность можно регулировать, подстраиваясь под цветотип кожи. Он особенно удачно освежает бледный или оливковый подтон.

Можно ли добиться такого цвета в домашних условиях?

Самостоятельное окрашивание не рекомендуется. Для получения глубокого и многослойного оттенка требуются профессиональные навыки смешивания пигментов.

Как быстро смывается такой блонд?

Любые пастельные и мягкие оттенки требуют обновления каждые 6–8 недель. Стойкость напрямую зависит от пористости волос и правильности домашнего ухода.

Чем дополнить новый цвет в макияже?

Клубничные тона волос хорошо сочетаются с персиковыми румянами и нейтральными оттенками помад, не требуя активного акцента на глаза.

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Экспертная проверка: эксперт по уходовой косметике и современным методикам колористики Дарья Никитина, эксперт по составам косметики, ингредиентам и безопасности продукции Алина Чернова, парикмахер-технолог Алексей Мельников
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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